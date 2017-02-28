Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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В связи с частичным обвалом Шулявского моста и перекрытием движения вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7, 22, 27, 30 и 42, сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс". Также сообщается, что увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая.