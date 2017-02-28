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    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (17)

    (обновлено: )50
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко на Шулявском мосту
    Мэр Киева Виталий Кличко на Шулявском мосту
    Обрушение моста на Шулявке в Киеве
    Виталий Кличко возле обрушившегося моста на Шулявке
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Мэр Киева Виталий Кличко на Шулявском мосту
    Мэр Киева Виталий Кличко на Шулявском мосту
    Украинское фото
    Мэр Киева Виталий Кличко на Шулявском мосту
    Мэр Киева Виталий Кличко на Шулявском мосту
    Украинское фото
    Обрушение моста на Шулявке в Киеве
    Обрушение моста на Шулявке в Киеве
    Facebook Алексей Школьного
    Виталий Кличко возле обрушившегося моста на Шулявке
    Виталий Кличко возле обрушившегося моста на Шулявке
    Facebook Алексей Школьного

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    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

    Смотрите также: Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Кадры с места ЧП

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    Смотрите также фотоленту: Соцсети взорвали фотожабы на "уставший" мост Кличко после обрушения

    В связи с частичным обвалом Шулявского моста и перекрытием движения вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7, 22, 27, 30 и 42, сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс". Также сообщается, что увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая.

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