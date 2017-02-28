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    Общество

    Около 65% мостов в Украине находятся в аварийном состоянии - Шульмейстер

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    Обрушение автомобильного моста в Киеве (27)

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    Бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что обвал Шулявского моста — это сигнал всей стране о том, что инфраструктура находится в плохом состоянии.
    Первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. О причинах обвала Шулявского моста в Киеве высказался бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Обвал моста на Шулявке с высоты птичьего полета
    Канал "УНН" на Youtube
    Обвал моста в Киеве с высоты птичьего полета

    "Проблема значительно шире, чем просто усталость бетона. Проблема по всей Украине есть и она в том, что порядка 65% всех мостовых конструкций находится в аварийном состоянии. То есть они могут в любой момент, в любом месте Украины упасть. Хорошо, что не было жертв, жертвы могут быть и это чудо, что не было ничего такого. Потому, что она могла упасть на дорогу, на транспорт, могла быть авария большая. Ну, слава богу, этого всего не было. Но это предупреждение серьезное, и не только Кличко, это предупреждение всей стране, что инфраструктура находится в усталостном и очень отсталом состоянии техническом", — отметил эксперт.

    Напомним, ранее сообщалось, что движение по Шулявскому мосту было восстановлено. Однако по мосту будет запрещено движение грузового транспорта. 

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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