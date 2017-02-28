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    Фотоленты

    Фотоитоги 28 февраля: ремонт моста в Киеве, осквернение памятника в Болграде, опустевшая Авдеевка

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (25)

    (обновлено: )87
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Оскверненный памятник Болгарским ополченцам в Болграде
    Обстрел Талакановки
    Обрушение моста в Киеве
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Блокпост участников блокады на трассе Донецк-Мариуполь
    Эксплуатационный копер шахты Бутовка (Донецкая области) обрушился в результате обстрелов
    Лагерь членов общины ромов после их эвакуации в северной части Парижа
    Карнавал в Рио-де-Жанейро
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Оскверненный памятник Болгарским ополченцам в Болграде
    Оскверненный памятник Болгарским ополченцам в Болграде
    trassae95.com
    Обстрел Талакановки
    Обстрел Талакановки
    Пресс-служба ГУ Нацполиции
    Обрушение моста в Киеве
    Обрушение моста в Киеве
    УНИАН
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Facebook Надежды Савченко
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Блокпост участников блокады на трассе Донецк-Мариуполь
    Блокпост участников блокады на трассе Донецк-Мариуполь
    УНИАН
    Эксплуатационный копер шахты Бутовка (Донецкая области) обрушился в результате обстрелов
    Эксплуатационный копер шахты Бутовка (Донецкая области) обрушился в результате обстрелов
    УНИАН
    Лагерь членов общины ромов после их эвакуации в северной части Парижа
    Лагерь членов общины ромов после их эвакуации в северной части Парижа.
    GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
    Карнавал в Рио-де-Жанейро
    Карнавал в Рио-де-Жанейро
    Yasuyoshi CHIBA / AFP

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    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    В связи с частичным обвалом Шулявского моста и перекрытием движения вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7, 22, 27, 30 и 42, сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс". Также сообщается, что увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая.

    Смотрите также: Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Кадры с места ЧП

    В ночь на вторник в Болграде Одесской области неизвестные измазали масляной краской памятник Болгарским ополченцам. Возле памятника нет камер видеонаблюдения, они были похищены еще летом прошлого года. Коммунальное предприятие городского совета, депутаты и активисты намерены очистить памятник как можно оперативней, так как на 3 марта здесь планируется провести праздничные мероприятия ко Дню освобождения Болгарии от османских завоевателей. 

    Смотрите также: Хороший асфальт на дороге не валяется: лучшие фотожабы на состояние трасс

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