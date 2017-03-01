Реконструкция Шулявского моста в Киеве начнется в 2017 году - Кличко

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В понедельник вечером в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. На место сразу прибыл Кличко, там же работали полиция и спасатели. Движение по мосту возобновили во вторник ко второй половине дня.

"Более того, (начнем) не только ремонт, но и строительство развязки. Был разработан проект, который уже в этом году начнем воплощать, чтобы сделать нормальную развязку и реконструкцию этого путепровода ", — цитирует слова Кличко его пресс-служба.

По данным киевского главы, на строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.