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    Реконструкция Шулявского моста в Киеве начнется в 2017 году - Кличко

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (31)

    (обновлено: )3101
    Киевский городской глава Виталий Кличко отметил, что в следующем году начнется не только ремонт моста, но и строительство развязки. Это потребует, ориентировочно, 1,5-2 года.
    Мэр Киева Виталий Кличко на Шулявском мосту
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Обвал Шулявского моста. Спецкор: Кличко чего-то не договаривает

    В понедельник вечером в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. На место сразу прибыл Кличко, там же работали полиция и спасатели. Движение по мосту возобновили во вторник ко второй половине дня.

    "Более того, (начнем) не только ремонт, но и строительство развязки. Был разработан проект, который уже в этом году начнем воплощать, чтобы сделать нормальную развязку и реконструкцию этого путепровода ", — цитирует слова Кличко его пресс-служба.

    По данным киевского главы, на строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.

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