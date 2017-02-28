Движение на Шулявском путепроводе частично возобновлено - Кличко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Движение на Шулявском путепроводе частично возобновлено. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Движение возобновлено в ограниченном режиме – скорость должна не превышать 40 км/ч. При этом проезд крупногабаритного транспорта по мосту запрещен.

Мэр Киева добавил, что также будет проверено техническое состояние всех других путепроводов и мостов в Киеве.

"Шулявский путепровод столичная власть предусмотрела планово ремонтировать в этом году. И мы сделаем это", — написал Кличко.

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода.