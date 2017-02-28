наверх
28.02.201715:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    Движение на Шулявском путепроводе частично возобновлено - Кличко

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (19)

    (обновлено: )55
    Как отмечается на странице мэра Киева, движение возобновлено в ограниченном режиме – скорость должна не превышать 40 км/ч. При этом проезд крупногабаритного транспорта по мосту запрещен.
    Обвал части Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Движение на Шулявском путепроводе частично возобновлено. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве

    Движение возобновлено в ограниченном режиме – скорость должна не превышать 40 км/ч. При этом проезд крупногабаритного транспорта по мосту запрещен.

    Мэр Киева добавил, что также будет проверено техническое состояние всех других путепроводов и мостов в Киеве.

    "Шулявский путепровод столичная власть предусмотрела планово ремонтировать в этом году. И мы сделаем это", — написал Кличко.

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ