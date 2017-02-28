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    В Киеве из-за обрушения Шулявского моста изменили маршруты троллейбусов

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    Обрушение автомобильного моста в Киеве (12)

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    Демонтаж на Шулявском путепроводе в Киеве после обрушения
    dtp.kiev.ua/kiev

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В связи с обвалом Шулявского моста в Киеве вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№7, 22, 27, 30, 42, сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    КГГА
    Изменения в движении транспорта в Киеве

    В частности:

    троллейбусный маршрут №7 "ул. Чернобыльская — ст. м. "Шулявская" продлен до Воздухофлотского путепровода;

    троллейбусный маршрут №22 "ул. Ольжича — Аэропорт "Киев" организован на двух участках: от ул. Ольжича до ул. Дегтяревской; от Международного аэропорта "Киев" до Индустриального путепровода;

    троллейбусный маршрут № 30 "ул. Милославская — ул. Кадетский Гай" организуется на двух участках: от ул. Милославской до ул. Дегтяревской, от ул. Кадетский Гай до Индустриального путепровода;

    троллейбусный маршрут №27 "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" — ст. м. "Петровка" организуется на двух участках: от ст. м. "Петровка" до ул. Дегтяревской, от Железнодорожной станции "Киев-Волынский" до Индустриального путепровода;

    Смотрите также: ЧП на Шулявке в Киеве. Демонтаж обрушившейся части моста

    троллейбусный маршрут № 42 "ст. м. "Лыбидская" — ул. Дегтяревская" будет курсировать до Индустриального путепровода.

    Кроме того, увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте №3 Борщаговской линии скоростного трамвая.

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