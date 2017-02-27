наверх
28.02.201700:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Комментарий Кличко

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (4)

    24901
    Запрет на движение по Шулявскому мосту продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование, заявил городской голова Виталий Кличко. По словам мэра, к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    "До того момента, пока не будет проведено обследование, мы не будет запускать транспорт", — заявил Виталий Кличко. Как сообщил городской голова, по результатам этого обследования будет принято решение будет ли он перекрыт полностью или сможет работать с ограничением движения.

    "Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по улице Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты", — заявил градоначальник.

    Смотрите также: В Киеве обрушился мост, перекрыто движение в районе Шулявки

    При этом мэр Киева пообещал, что к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией о том, будет ли пущен транспорт по поврежденному путепроводу. 

    Как отметил Виталий Кличко, в КГГА уже есть предложения по ремонту моста. Он также отметил, что его обрушение только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода.

    Ранее сообщалось, что часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль, обвалилась в одном из центральных районов Киева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Участники блокады Донбасса. Архивное фото
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Победители
    Владимир Рубан. Архивное фото
    Визит Савченко и Рубана в ДНР