Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Комментарий Кличко

"До того момента, пока не будет проведено обследование, мы не будет запускать транспорт", — заявил Виталий Кличко. Как сообщил городской голова, по результатам этого обследования будет принято решение будет ли он перекрыт полностью или сможет работать с ограничением движения.

"Сейчас мы прорабатываем решение на тот случай, что мост будет перекрыт. Мы знаем, что движение по улице Телиги очень загружено и для этого сейчас разрабатываются объездные маршруты", — заявил градоначальник.

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При этом мэр Киева пообещал, что к 6:00 власти города будут обладать более детальной информацией о том, будет ли пущен транспорт по поврежденному путепроводу.

Как отметил Виталий Кличко, в КГГА уже есть предложения по ремонту моста. Он также отметил, что его обрушение только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода.

Ранее сообщалось, что часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль, обвалилась в одном из центральных районов Киева.