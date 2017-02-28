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    Обрушение моста на Шулявке в Киеве: как изменятся маршруты троллейбусов

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    Обрушение автомобильного моста в Киеве (6)

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    Согласно информации КП "Киевпастранс", троллейбусный маршрут №7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Шулявская" будет продлен до Воздухофлотского путепровода.
    Обрушение моста на Шулявке в Киеве
    Facebook Алексей Школьного

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В связи с частичным обвалом Шулявского моста и перекрытием движения вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7, 22, 27, 30 и 42, сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Facebook Данил Величко
    В Киеве обрушился мост, перекрыто движение в районе Шулявки

    Так, согласно информации КП, троллейбусный маршрут №7 "ул. Чернобыльская — ст.м. "Шулявская" продлен до Воздухофлотского путепровода;

    — троллейбусный маршрут №22 "ул. Ольжича — Аэропорт "Киев" курсирует на двух участках: от ул. Ольжича к ул. Дегтяревская, от Международного аэропорта "Киев" до Индустриального путепровода;

    Смотрите также: Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Комментарий Кличко

    — троллейбусный маршрут №30 "ул. Милославска — ул. Кадетский Гай" курсирует на двух участках: от ул. Милославской к ул. Дегтяревская, от ул. Кадетский Гай до Индустриального путепровода;

    — троллейбусный маршрут №27 "Железнодорожная станция "Киев-Волынский"- ст.м. "Петровка" курсирует на двух участках: от ст.м. "Петровка" к ул. Дегтяревская, от Железнодорожной станции "Киев-Волынский" до Индустриального путепровода;

    — троллейбусный маршрут №42 ст.м. "Лыбидская" — ул. Дегтяревская" будет курсировать до Индустриального путепровода.

    Также сообщается, что увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая.

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