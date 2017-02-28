наверх
28.02.201706:10
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    Кличко нашел виновных в обрушении Шулявского путепровода

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (10)

    (обновлено: )13403
    Мэр Киева Виталий Кличко, находясь на месте происшествия, заявил, что Шулявский путепровод, который частично обрушился в понедельник вечером, "устал от времени".
    Виталий Кличко на месте частичного обрушения Шулявского моста
    Facebook Виталия Кличко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Конструкции Шулявского путепровода в Шевченковском районе Киева были сильно повреждены в результате нескольких крупных пожаров на рынке секонд-хенда, который располагался под ним, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

    Демонтаж на Шулявском путепроводе после частичного обрушения
    Facebook Виталия Кличко
    ЧП на Шулявке в Киеве. Демонтаж обрушившейся части моста

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

    Смотрите также: Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Кадры с места ЧП

    Градоначальник также отметил негативное влияние на мост МАФов. "Когда начинается застройка метро МАФами, будем ждать до того момента, пока "жареный петух" не клюнет… Год назад здесь горели МАФы, конструкция была повреждена", — сказал Кличко.

    "Он (путепровод — Ред) устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", — добавил мэр.

    Ранее Виталий Кличко сообщил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Ольга Айвазовская
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Победители
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Визит Савченко и Рубана в ДНР