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    В Киеве начался частичный демонтаж на Шулявском путепроводе

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    Обрушение автомобильного моста в Киеве (6)

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    Сначала столичные спасатели эвакуировали авто, на которое упали обломки моста, а после этого приступили к частичному демонтажу отбойника, который обвалился.
    Демонтаж на Шулявском путепроводе после частичного обрушения
    Facebook Виталия Кличко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Киевские спасатели начали частичный демонтаж отбойника на пешеходной части Шулявского путепровода, на котором накануне вечером произошло обрушение.

    В Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе
    Facebook Данил Величко
    В Киеве обрушился мост, перекрыто движение в районе Шулявки

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    Смотрите также: Обрушение моста на Шулявке в Киеве. Комментарий Кличко

    Сначала спасатели эвакуировали авто, на которое упали обломки моста, а после этого приступили к частичному демонтажу отбойника, который обвалился.

    Ранее КП "Киевпастранс" обнародовал изменения троллейбусных маршрутов

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