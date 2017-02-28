В Киеве начался частичный демонтаж на Шулявском путепроводе

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Киевские спасатели начали частичный демонтаж отбойника на пешеходной части Шулявского путепровода, на котором накануне вечером произошло обрушение.

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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Сначала спасатели эвакуировали авто, на которое упали обломки моста, а после этого приступили к частичному демонтажу отбойника, который обвалился.

Ранее КП "Киевпастранс" обнародовал изменения троллейбусных маршрутов.