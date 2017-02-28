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    На ремонт Шулявского путепровода требуется 1,5 млрд грн - спецкор

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (19)

    (обновлено: )10902
    Спецкор Александр Ивасивка в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в ближайшие полтора-два дня Шулявский путепровод будет отремонтирован.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Пробки в Киеве по состоянию на утро 28 февраля достигали 7 баллов. Причина — в частичном обрушении Шулявского путепровода. В частности, существенная пробка была и не исчезает в районе станции метро Шулявская. Отметим, из-за обрушения Шулявского моста изменена работа троллейбусов на нескольких маршрутах. Городская власть призывает водителей этот участок обходить. После обследования путепровода будет принято решение, что с ним делать: позволять по путепроводу частичное движение или запрещать его полностью. В 11:00 брифинг по ситуации на Шулявском путепроводе провел мэр Виталий Кличко.

    Подробнее о брифинге рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка.

    "Состояние самой конструкции Шулявского путепровода в порядке, несущие конструкции в порядке, есть только вопросы к бетонному покрытию этого моста. Оно слишком старое. Кличко, делая свое заявление, сказал, что в целом в Киеве все конструкции не ремонтировались в течение десятилетий, также в течение десятилетий капитально не вкладывались деньги в эти конструкции. Мэр пообещал, что в ближайшие полтора-два года Шулявский путепровод будет отремонтирован и реконструирован, как это обещано было ранее городскими властями. И как минимум на это нужно будет тратить из городского бюджета полтора миллиарда гривен, заявил Кличко", — сообщил спецкор.

    Смотрите также: Ситуация в районе Шулявского моста после обрушения

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