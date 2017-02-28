КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Вскоре после обрушения Шулявского моста в Киеве один из интернет-пользователей завел в соцсети Facebook от имени инженерного сооружения.

На странице появляются шутливые репосты, касающиеся обрушения моста, а также публикации, в которых рассказывается, как в подобных ситуациях действуют в других странах.

"Шулявский мост" в Facebook Шулявский мост "завел" аккаунт в Facebook

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.