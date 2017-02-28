наверх
28.02.201712:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Шулявский мост "завел" аккаунт в Facebook

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (14)

    (обновлено: )15410
    На странице Шулявского моста в соцсети Facebook появляются шутливые репосты, касающиеся обрушения моста, а также публикации, в которых рассказывается, как в подобных ситуациях действуют в других странах.
    Обвал части Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Вскоре после обрушения Шулявского моста в Киеве один из интернет-пользователей завел в соцсети Facebook от имени инженерного сооружения.

    На странице появляются шутливые репосты, касающиеся обрушения моста, а также публикации, в которых рассказывается, как в подобных ситуациях действуют в других странах.

    "Шулявский мост" в Facebook
    Шулявский мост "завел" аккаунт в Facebook

    В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Агитационный щит политической партии "Оппозиционный блок" на одной из улиц Киева.
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Визит Савченко и Рубана в ДНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Победители