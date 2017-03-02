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    В офисах "Укрзализныци" проходят обыски

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    Обыски проходят в четверг в "Укрзализныце" по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах предприятий-контрагентов и в страховой компании.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ проводят в четверг сразу 15 обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО "Укрзализныця", сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец со ссылкой на информацию заместителя прокурора Андрея Андреева.

    Укрзализныця. Архивное фото
    УНИАН
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    "Обыски проходят в "Укрзализныце" по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах предприятий-контрагентов и в страховой компании", — написала пресс-секретарь.

    По ее словам, в настоящее время следственные действия продолжаются.

    Между тем в пресс-службе "Укрзализныци" не смогли объяснить, в связи с чем проводится обыск, информирует УНИАН.

    "Укрзализныця" всегда открыта для сотрудничества с правоохранительными органами. Я не знаю, в связи с чем проводится обыск. Это компетенция Генпрокуратуры", — сказал представитель пресс-службы "Укрзализныци" Сергей Щур.

    Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины обнаружила поставку бракованных запчастей для подвижного состава железнодорожного транспорта "Укрзализныци" на 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).

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