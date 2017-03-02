В офисах "Укрзализныци" проходят обыски

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ проводят в четверг сразу 15 обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО "Укрзализныця", сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец со ссылкой на информацию заместителя прокурора Андрея Андреева.

Читайте также: Экзамен в ГАИ "по-новому". Правила поменяются, "схемы" останутся

"Обыски проходят в "Укрзализныце" по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах предприятий-контрагентов и в страховой компании", — написала пресс-секретарь.

По ее словам, в настоящее время следственные действия продолжаются.

Между тем в пресс-службе "Укрзализныци" не смогли объяснить, в связи с чем проводится обыск, информирует УНИАН.

"Укрзализныця" всегда открыта для сотрудничества с правоохранительными органами. Я не знаю, в связи с чем проводится обыск. Это компетенция Генпрокуратуры", — сказал представитель пресс-службы "Укрзализныци" Сергей Щур.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины обнаружила поставку бракованных запчастей для подвижного состава железнодорожного транспорта "Укрзализныци" на 20 миллионов гривен (около 740 тысяч долларов).