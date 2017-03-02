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    Европарламент лишил Ле Пен парламентского иммунитета

    (обновлено: )48703
    Сообщается, что голосование за снятие парламентского иммунитета с лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проводилось путем обычного поднятия рук.
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Европарламент (ЕП) в четверг в рамках мини-сессии в Брюсселе проголосовал за снятие парламентского иммунитета с лидера партии "Национальный фронт" и главы парламентской фракции "Европа наций и свобод" Марин Ле Пен, передает корреспондент РИА Новости.

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    Голосование проводилось путем обычного поднятия рук. "Очевидное большинство высказалось за лишение иммунитета", — объявил итоги голосования председательствующий.

    За снятие иммунитета с кандидата в президенты Франции во вторник проголосовал комитет ЕП по юридическим вопросам. Во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ (запрещена в РФ), которые политик разместила в своем Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной. Однако решение ЕП, как отмечают эксперты, никак не повлияет на статус политика как кандидата в президенты.

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    В окружении лидера партии "Национальный фронт" в постановке вопроса о лишении депутатской неприкосновенности не видят "ничего удивительного". "В преддверии выборов наши противники активизируются", — сказал РИА Новости источник в парламентской фракции Ле Пен.

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