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    Послы ЕС продлили санкции против Януковича еще на год

    (обновлено: )22
    В Совете ЕС по результатам заседания сообщили, что решение о продлении санкций было принято в отношении 15 лиц, включая и бывшего президента Украины Виктора Януковича.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    facebook.com/pg/v.yanukovych

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Послы стран-членов Европейского Союза продлили санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год, сообщили в Совете ЕС по результатам заседания, информирует УНИАН.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович дал интервью РИА Новости
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    "Решение принято в отношении 15 лиц", — сообщили в Совете.

    Завтра это решение будет утверждено Советом ЕС с опубликованием в Официальном журнале в субботу.

    Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича. Последний раз санкции были продлены год назад. В сентябре прошлого года трибунал Суда ЕС признал незаконными санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева с марта 2014 по март 2015 годов, но подтвердил ограничительные меры, действовавшие с марта 2015 по март 2016 годов.

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