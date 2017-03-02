Послы ЕС продлили санкции против Януковича еще на год

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Послы стран-членов Европейского Союза продлили санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год, сообщили в Совете ЕС по результатам заседания, информирует УНИАН.

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"Решение принято в отношении 15 лиц", — сообщили в Совете.

Завтра это решение будет утверждено Советом ЕС с опубликованием в Официальном журнале в субботу.

Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича. Последний раз санкции были продлены год назад. В сентябре прошлого года трибунал Суда ЕС признал незаконными санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева с марта 2014 по март 2015 годов, но подтвердил ограничительные меры, действовавшие с марта 2015 по март 2016 годов.