Верховный суд закрыл все дела против соратника Януковича Юрия Иванющенко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины закрыл дело против соратника экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего депутата Верховной рады от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, в отношении которого расследуется дело о хищении средств, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Сегодня узнал, что Верховный Суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко. И это сделано именно перед продлением санкций ЕС в отношении арестованных активов Януковича и К (компании —ред.). У меня есть много эмоций и не меньше аргументов против этого решения", — написал генпрокурор Украины в Facebook.

Между тем, в украинском политикуме уже отреагировали на указанное решение Верховного суда. Так, депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что следствием закрытия уголовных дел против Иванющенко должны стать уголовные производства против судей и прокуроров, которые принимали участие в рассмотрении и расследовании дела.

Напомним, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012 — 2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола.

МВД Украины объявило Иванющенко в розыск по обвинению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.