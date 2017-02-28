наверх
28.02.201722:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Верховный суд закрыл все дела против соратника Януковича Юрия Иванющенко

    (обновлено: )19
    Луценко сообщил, что Верховный Суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко. По его словам, это было сделано перед продлением санкций ЕС в отношении арестованных активов Януковича.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины закрыл дело против соратника экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего депутата Верховной рады от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, в отношении которого расследуется дело о хищении средств, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

    В. Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Der Spiegel. Янукович считает, что Украина одичала

    "Сегодня узнал, что Верховный Суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко. И это сделано именно перед продлением санкций ЕС в отношении арестованных активов Януковича и К (компании —ред.). У меня есть много эмоций и не меньше аргументов против этого решения", — написал генпрокурор Украины в Facebook.

    Между тем, в украинском политикуме уже отреагировали на указанное решение Верховного суда. Так, депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что следствием закрытия уголовных дел против Иванющенко должны стать уголовные производства против судей и прокуроров, которые принимали участие в рассмотрении и расследовании дела.

    Напомним, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводит активное досудебное расследование по делу Иванющенко относительно хищения в 2012 — 2014 годах средств, выделенных стране в рамках Киотского протокола.

    МВД Украины объявило Иванющенко в розыск по обвинению в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) и глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Обрушение моста в Киеве
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа