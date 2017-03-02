Пресс-служба Януковича опровергла данные о его разводе с супругой

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Пресс-служба бывшего президента Украины Виктора Януковича опровергла сообщение немецкого издания Spiegel о его разводе с женой Людмилой.

Также у Януковича опровергли и данные о его сожительстве с сестрой своей бывшей кухарки, назвав эти утверждения "домыслами".

"В интервью шла речь о том, что "…перед группой наемников была поставлена задача в ночь с 21 на 22 число убить президента Украины и его гражданскую жену…", но иных слов о семейном положении Виктора Януковича в интервью сказано не было. Соответственно, утверждения в вашей статье о семейном положении Виктора Януковича являются не более чем Вашими домыслами", — говорится в письме. В пресс-службе потребовали опровергнуть эту информацию.

Ранее сообщалось, что в открытом письме пресс-службы бывшего украинского лидера главному редактору Spiegel, текстом которого располагает РИА Новости, говорится о фактических ошибках в статье по итогам интервью Януковича изданию.