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    Общество

    Пресс-служба Януковича опровергла данные о его разводе с супругой

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    Пресс-служба бывшего президента опровергла его развод с супругой, а также данные о его сожительстве с сестрой своей бывшей кухарки, назвав эти утверждения "домыслами".
    Виктор Янукович с супругой Людмилой
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Пресс-служба бывшего президента Украины Виктора Януковича опровергла сообщение немецкого издания Spiegel о его разводе с женой Людмилой.

    Обыски на вертолетной площадке Януковича. Видео
    Информационное агентство УНН/Youtube
    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

    Также у Януковича опровергли и данные о его сожительстве с сестрой своей бывшей кухарки, назвав эти утверждения "домыслами".

    "В интервью шла речь о том, что "…перед группой наемников была поставлена задача в ночь с 21 на 22 число убить президента Украины и его гражданскую жену…", но иных слов о семейном положении Виктора Януковича в интервью сказано не было. Соответственно, утверждения в вашей статье о семейном положении Виктора Януковича являются не более чем Вашими домыслами", — говорится в письме. В пресс-службе потребовали опровергнуть эту информацию.

    Ранее сообщалось, что в открытом письме пресс-службы бывшего украинского лидера главному редактору Spiegel, текстом которого располагает РИА Новости, говорится о фактических ошибках в статье по итогам интервью Януковича изданию.

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