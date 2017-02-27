Глава Верховного суда дал показания по делу против Януковича

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Правоохранители допросили главу Верховного суда Украины Ярослава Романюка в качестве свидетеля по делу об "узурпации власти" против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила главе Конституционного суда Юрию Баулину подозрения в злоупотреблении властью. Главу КС обвинили в том, что он и возглавляемый им суд содействовали Януковичу в "антиконституционном захвате власти", что выразилось в расширении полномочий тогдашнего главы государства. Как сообщили СМИ, все судьи КС были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей по этому делу.

Читайте также — Призыв-2017: есть особенности во вручении повесток

"В феврале я вынужденно посетил Генеральную прокуратуру Украины, где меня допрашивали по трем уголовным делам. Одно дело касалось узурпации власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем", — заявил Романюк в понедельник на пресс-конференции.

Он добавил, что также дал показания в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Революции достоинства в Киеве в 2014 году и по делу против участников движения "Автомайдан".

После Оранжевой революции в 2004 году в Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции Конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в "узурпации власти". Было открыто соответствующее уголовное производство, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.