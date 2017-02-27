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    Политика

    Глава Верховного суда дал показания по делу против Януковича

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (139)

    (обновлено: )1511
    Помимо дела "об узурпации власти" Ярослав Романюк дал показания в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Революции достоинства в Киеве в 2014 году и по делу против участников движения "Автомайдан".
    Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Правоохранители допросили главу Верховного суда Украины Ярослава Романюка в качестве свидетеля по делу об "узурпации власти" против бывшего президента страны Виктора Януковича.

    В. Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Der Spiegel. Янукович считает, что Украина одичала

    Ранее Служба безопасности Украины предъявила главе Конституционного суда Юрию Баулину подозрения в злоупотреблении властью. Главу КС обвинили в том, что он и возглавляемый им суд содействовали Януковичу в "антиконституционном захвате власти", что выразилось в расширении полномочий тогдашнего главы государства. Как сообщили СМИ, все судьи КС были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей по этому делу.

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    "В феврале я вынужденно посетил Генеральную прокуратуру Украины, где меня допрашивали по трем уголовным делам. Одно дело касалось узурпации власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем", — заявил Романюк в понедельник на пресс-конференции.

    Он добавил, что также дал показания в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Революции достоинства в Киеве в 2014 году и по делу против участников движения "Автомайдан".

    После Оранжевой революции в 2004 году в Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции Конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в "узурпации власти". Было открыто соответствующее уголовное производство, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.

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