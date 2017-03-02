Пресс-служба Януковича: Spiegel некорректно изложил факты из интервью

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Пресс-служба экс-президента Украины Виктора Януковича заявила, что немецкое издание Spiegel некорректно изложило факты из его интервью, и потребовала от редакции опровергнуть "неправдивую" информацию.

"По меньшей мере вызывают удивление фактические ошибки в подготовленной вами статье по итогам интервью президента Украины Виктора Януковича, опубликованной в онлайн-журнале Spiegel от 22 января 2017 года. В указанной статье есть ряд некорректно изложенных фактов прямой речи Виктора Януковича, что недопустимо для журналиста вашего уровня", — говорится в открытом письме пресс-службы экс-президента главному редактору Spiegel, текстом которого располагает РИА Новости.

В частности, в нем сказано, что "Янукович не утверждал в своей прямой речи, что предприниматель Дмитрий Фирташ и экс-глава администрации президента Сергей Левочкин планировали разгон протестующих на Майдане 30 ноября 2013 года".

В пресс-службе бывшего украинского лидера пояснили, что в оригинальном интервью, видеозаписью которого они располагают, "Виктор Федорович сказал, что утром 30 ноября 2013 года из средств массовой информации он узнал, что Сергей Левочкин подал в отставку, и понял, что он начал вести какую-то свою игру". "Из этих слов никак нельзя сделать прямой вывод о том, что Дмитрий Фирташ и экс-глава администрации президента Сергей Левочкин планировали разгон протестующих 30 ноября 2013 года", — подчеркнули в пресс-службе, назвав эту информацию "неправдивой и некорректно изложенной".

"В связи с этим мы просим вас еще раз внимательно ознакомиться с прямой речью Виктора Януковича и опубликовать опровержение некорректно изложенных фактов. Со своей стороны, мы готовы предоставить вам полную версию технической видеофиксации интервью. Мы с уважением относимся к вам и вашему изданию и надеемся, что нам удастся разрешить эту ситуацию в кратчайшие сроки", — говорится в письме пресс-службы.

Киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

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Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и ныне расформированное спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам.