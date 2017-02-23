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    Украина может заочно засудить Януковича, но он выиграет ЕСПЧ - Бортник

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (498)

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    Политолог Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что при заочном осуждении Януковича узнать правду о событиях Майдана будет невозможно.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного осуждения. "За" проголосовали 233 нардепа. 

    О заочном осуждении Януковича высказался политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос Столицы.

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    "Заочно засудить Януковича по такому механизму мы сможем, но сможем ли мы добиться правды при этом, у меня огромные сомнения. Засудить — засудим. Но общество узнает правду об этих событиях, я так, к сожалению, не считаю, ведь нормальная, объективная судебная процедура придумана для того, чтобы максимальное количество аргументов прозвучало, максимальное количество доводов в суде было обнаружено, факты были представлены, а вот этого такой судебный процесс будет лишен. Именно поэтому мы засудим Януковича и, возможно, его команду, но они победят, очевидно, в Европейском суде по правам человека, и нам придется заплатить еще компенсацию в следующих политических циклах", — считает политолог.

    Напомним, представляя законопроект в Раде, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его принятие даст следствию больше возможностей для заочного осуждения Виктора Януковича и соратников экс-президента, против которых возбуждены 119 уголовных производств. По его словам, уже 10 марта может начаться заочный суд над Януковичем по делу о государственной измене.

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