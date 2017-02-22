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    Политика

    Янукович: нужно, чтобы Донбасс оставался в Украине

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (67)

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    Янукович заверил, что он выступает категорически против того, чтобы Донбасс выходил из территориальной целостности Украины: "Донбасс нужно чтобы оставался в Украине".
    Виктор Янукович
    Кадр из видео канала "112 Украина"

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что у него есть свой план, как вернуть Донбасс Украине. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции в Москве, информирует "112 Украина".

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    "Я категорически против того, чтобы Донбасс выходил из территориальной целостности Украины. Донбасс нужно, чтобы оставался в Украине. Но для этого нужно создать все условия мирного сосуществования, раз. Второе, восстановить инфраструктуру Донбасса", — сказал он.

    Ранее Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором предложил меры по урегулированию "украинского кризиса". Письмо адресовано лидерам Франции, Польши и Германии, России и США, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

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