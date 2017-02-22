Янукович: нужно, чтобы Донбасс оставался в Украине

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что у него есть свой план, как вернуть Донбасс Украине. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции в Москве, информирует "112 Украина".

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"Я категорически против того, чтобы Донбасс выходил из территориальной целостности Украины. Донбасс нужно, чтобы оставался в Украине. Но для этого нужно создать все условия мирного сосуществования, раз. Второе, восстановить инфраструктуру Донбасса", — сказал он.

Ранее Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором предложил меры по урегулированию "украинского кризиса". Письмо адресовано лидерам Франции, Польши и Германии, России и США, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.