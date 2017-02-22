Миллионы Януковича-младшего обнаружили в банке Порошенко - СМИ

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на денежные средства сына экс-президента Виктора Януковича Александра в размере 312,5 млн грн, которые, по данным следствия и Госфинмониторинга, 10 января были перечислены из "Всеукраинского банка развития" (ВБР) в "Международный инвестиционный банк" (МИБ).

Владельцем "Всеукраинского банка развития" является Александр Янукович. Ликвидация финучреждения началась 23 декабря 2015 года. Банк был признан неплатежеспособным в связи с применением санкций Евросоюза к акционеру. В то же время основным акционером "Международного инвестиционного банка" является президент Петр Порошенко (60% акций).

Решение суда было вынесено еще 25 января, сообщает 22 февраля издание Finbalance.

Согласно сообщению, арест наложен в рамках уголовного производства от 15 сентября 2014 года по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ВБР, говорится в документе.

Установлено, что должностные лица ВБР в период с 2012 по 2014 год кредитовали госпредприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Национальном банке Украины.

Отмечается также, что в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица ВБР с целью незаконного получения банком госсредств, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы в нарушение процедуры привлечения кредитов, определенной Хозяйственным кодексом Украины Законом "Об осуществлении государственных закупок", а также постановлением Кабмина от 15 июня 2016 года, осуществили незаконное кредитование ГП "Донецкая железная дорога", ГТОО "Львовская железная дорога", ГП "Одесская железная дорога", ГТОО "Юго-Западная железная дорога", ГП "Южная железная дорога" и ГП "Приднепровская железная дорога" на сумму более 2,5 млрд грн.

ВБР получил в течение 2012-2013 годов от НБУ кредит на сумму 794,1 млн грн и перечислил его связанным с ним предприятиям, из которых 183,6 млн грн не были возвращены, говорится в сообщении.

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Кроме того, должностные лица ВБР с 2011 года, с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка, указанных следователем в ходатайстве, которые путем заключения с ВБР депозитных договоров и договоров займа в пользу третьих лиц, завладели денежными средствами в особо крупных размерах. В частности, на имя начальника отдела ценных бумаг ВБР были открыты депозиты на 113,3 млн грн; на имя ведущего специалиста отдела стратегии и развития — 94,3 млн грн; на имя начальника отдела подбора и психологического сопровождения персонала — 74,8 млн грн.

В сообщении также сказано, что, по данным Госфинмониторинга от 11 января 2017 года, должностные лица ВБР перечислили 312,5 млн грн в ПАО "Международный инвестиционный банк". По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является Александр Янукович.

Напомним, Виктор Янукович 22 февраля обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию "украинского кризиса". Письмо адресовано президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.