Янукович написал письмо мировым лидерам

РИА Новости Украина

Бывший украинский президент Виктор Янукович в среду выдвинул несколько предложений по урегулированию кризиса в Донбассе. В письме, которое он адресовал лидерам стран-гарантов соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине, подписанного в феврале 2014 года, а также президентам РФ, США и руководству ПАСЕ, Совета Европы, и Европарламента он предложил провести референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом Минских соглашений

Он также призвал включить представителей Донбасса в переговоры в "нормандском формате" и создать комиссию Совета Европы для мониторинга расследования преступлений, совершенных на майдане. В Кремле сдержанно прокомментировали предложения экс-президента Украины, отметив, что договариваться должны Киев и Донбасс при содействии России, Франции и ФРГ. В руководстве ДНР выступили против референдума о статусе Донбасса, заявив, что плебисцит уже прошел в 2014 году. В Страсбурге заявили, что СЕ уже дал рекомендации по расследованию событий на майдане.

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на майдане и предложил меры по урегулированию украинского кризиса. Письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, адресовано президентам Франции, Польши и Германии Франсуа Олланду, Анджею Дуде и Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, как лидерам стран-гарантов соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине, подписанного в феврале 2014 года. А также президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

В частности, Янукович считает, что если Киев не выполнит минские соглашения, необходимо провести референдум о статусе Донбасса. При этом он не уточнил, нужно ли его проводить в Донбассе или по всей Украине. "В случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений, необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса", — пишет он.

По мнению экс-президента Украины, только последовательное политико-правовое принуждение украинских властей к исполнению минских соглашений может привести к качественным изменениям в общественно-политической жизни Украины.

"Главная цель на данном этапе — возвращение мира и безопасности в Украину, путем выполнения условий минских соглашений, что предусматривает в том числе: прекращение военных действий на востоке Украины; создание широкой автономии на Донбассе в составе Украины; восстановление разрушенных территорий; помощь беженцам и вынужденным переселенцам", — отмечает Янукович.

Идея Януковича не нашла поддержки в самом Донбассе. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, комментируя предложение экс-президента Украины, заявил, что плебисцит уже прошел в 2014 году, и о другом не может быть речи.

"У нас референдум прошел в 2014 году… О других не может быть и речи", — заявил Захарченко в среду на пресс-конференции.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

В своих письмах Янукович также призывал мировых лидеров "инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на майдане".

Он также считает необходимым потребовать от Киева начать реальное расследование событий на майдане и допустить представителей спецкомиссии и представителей нынешней украинской оппозиции к проведению соответствующего мониторинга.

"Вернуть мир и верховенство права в Украину можно лишь при условии объективного и открытого расследования трагических событий февраля 2014 года, которые дали толчок дальнейшей эскалации конфликта, переросшего в гражданскую войну в Украине", — уверен Янукович.

"Со своей стороны я гарантирую предоставление всей посильной помощи в данном расследовании, как уже не раз предлагал это нынешним властям в Украине. У меня есть дополнительные сведения и доказательства, позволяющие установить реальных организаторов массовых убийств на майдане. Учитывая нежелание нынешних властей провести объективное расследование, я готов предоставить данную информацию независимой Специальной Комиссии Совета Европы", — отметил он.

Янукович также считает, что мировое сообщество должно дать оценку действиям бывшей администрации США во время событий на майдане и в связи с последующим кризисом на востоке Украины.

В Страсбурге заявили, что Совет Европы уже представлял свои рекомендации по расследованию событий в центре украинской столицы в 2013–2014 годах, когда в столкновениях погибли десятки человек, сообщил пресс-секретарь Совета Дэниел Хольтген.

"Международная консультативная группа Совета Европы по Украине уже предоставляла свои рекомендации по расследованию событий на майдане", — заявил Хольтген, комментируя РИА Новости это предложение. Он добавил, что группа подготовила всеобъемлющий доклад, который получил широкое распространение.

В своем документе, представленном в марте 2015 года, группа посчитала, что проведенное Киевом расследование событий на майдане не удовлетворяло требования Европейской конвенции по правам человека. Группа заявила, что у нее есть основания считать, что МВД Украины создавало препятствия эффективности расследования, а скоординированной коммуникационной политики между следственными органами не существовало.

Кроме того, в своем обращении к мировым лидерам Янукович призвал включить представителей Донбасса в переговоры в "нормандском формате", в котором сейчас участвуют Россия, Германия, Франция и Украина.

Как считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько, обращение Януковича с письмом к мировым лидерам не приведет к включению представителей ЛНР и ДНР в переговоры по Донбассу.

По мнению Безпалько, решать судьбу Донбасса без представителей ДНР и ЛНР некорректно и неправильно, однако их включение в "нормандский формат" маловероятно.

"Я думаю, что, конечно, письмо Януковича не приведет к тому, что в реальности представители Донбасса будут участвовать в "нормандском формате". Но это может служить поводом к тому, чтобы роль Донбасса постоянно усиливалась", — сказал эксперт.

Также Безпалько сказал, что непонятно, о каком именно референдуме идет речь в письме Януковича.

"Если имеется в виду референдум на территории Луганской и Донецкой республик, то он уже был. Если имеется в виду референдум на территории всей остальной Украины, то непонятно, почему жители Украины должны решать за Донбасс", — сказал эксперт.

В Кремле сдержанно прокомментировали инициативы Януковича, отметив, что договариваться должны Киев и Донбасс, Россия, Франция и ФРГ продолжат содействовать.

"Насчет посредничества в урегулировании украинского кризиса — я оставил бы это без комментариев. Безусловно, роль посредника требует согласия на это всех сторон конфликта… Вы знаете, что это была Украина, там была гражданская война. Россия не является стороной этого конфликта, и поэтому Киев и Донбасс прежде всего должны сойтись в таком понимании. Что касается России, то вместе с Францией, вместе с Германией она является гарантом минских договоренностей, которые были подписаны, весьма конкретного документа. Но, к сожалению, все вместе мы не можем пока похвастаться тем, что удалось проделать какое-то требуемое расстояние на пути реализации положений этих минских договоренностей", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Янукович стать посредником в урегулировании кризиса.