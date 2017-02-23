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    Политика

    Рада в первом чтении внесла изменения в "закон Савченко"

    (обновлено: )19301
    В законопроекте, в частности, говорится, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада на вечернем заседании в четверг приняла за основу изменения в так называемые "закон Савченко". За соответствующее решение проголосовали 235 депутатов.

    Адвокат Виктор Чевгуз
    Виктор Чевгуз, facebook
    "Закон Савченко". Депутаты принимают, а думают потом - Чевгуз

    Проект закона, поданный Кабмином, зарегистрирован под №5259. Документом предлагается внести в части пятой статьи 72 Уголовного кодекса изменения, согласно которым:

    — предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым части пятой этой статьи;

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    — зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

    Также в документе отмечается, что в случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

    Кроме того, в случае осуждения к лишению свободы при совершении преступления повторно, рецидиве преступлений предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

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    Напомним, закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной Радой 26 ноября 2015 года. Он разработан с учетом того, что в Украине условия содержания в СИЗО хуже, чем осужденных в исправительных колониях. Документ также называют "законом Савченко", поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством Надежды Савченко. Закон получил много критики в обществе..

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