"Нормандский формат", ЛНР и ДНР после письма Януковича

РИА Новости Украина

Обращение экс-президента Украины Виктора Януковича с письмом к мировым лидерам не приведет к включению представителей ЛНР и ДНР в переговоры по Донбассу в "нормандском формате", заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Ранее бывший украинский лидер обратился к мировым лидерам с письмом, в котором предложил меры по урегулированию украинского кризиса. В частности, Янукович призвал включить представителей Донбасса в переговоры в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Янукович также подчеркнул, что если Киев не выполнит минские соглашения, будет необходимо провести референдум о статусе Донбасса.

По мнению Безпалько, решать судьбу Донбасса без представителей ДНР и ЛНР некорректно и неправильно, однако их включение в "нормандский формат" маловероятно.

"Я думаю, что, конечно, письмо Януковича не приведет к тому, что в реальности представители Донбасса будут участвовать в "нормандском формате". Но это может служить поводом к тому, чтобы роль Донбасса постоянно усиливалась", — сказал эксперт.

Также Безпалько сказал, что непонятно, о каком именно референдуме идет речь в письме Януковича.

"Если имеется в виду референдум на территории Луганской и Донецкой республик, то он уже был. Если имеется в виду референдум на территории всей остальной Украины, то непонятно, почему жители Украины должны решать за Донбасс", — сказал эксперт.

Письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, адресовано президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Украина, РФ, Франция, ФРГ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.