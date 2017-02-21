Землянский: каждый день блокады приближает Украину к "блэкауту"

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В связи с блокадой поставок угля с неконтролируемых территорий ряд ТЭЦ вынуждены переходить на другие виды топлива. В частности, Сумская теплоэлектроцентраль, обеспечивающая теплом большую часть областного центра, из-за нехватки угля антрацитовой группы частично перешла на работу на газе, сообщил во время аппаратного совещания в мэрии директор компании "Сумытеплоэнерго" Дмитрий Васюнин.

Атомные станции Украины, на которые увеличена нагрузка в связи с дефицитом угля, за минувшие сутки, 20 февраля, недовыработали 14,65 миллиона кВт.ч электроэнергии, сообщает оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

Тем временем, входящие в группу "Метинвест" Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область) и "Краснодонуголь" (Луганская область), находящиеся на не подконтрольной Украине территории, остановили производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО.

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В свою очередь участники акции по блокаде Донбасса получили предложение по переговорам от премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Получив официальное приглашение на переговоры от премьер-министра страны, Штаб блокады торговли с оккупантами выступил с предложением: 1. Немедленного освобождения пленных; 2. Принятия закона об оккупированных территориях, который законодательно запрещает торговлю в крови", – говорится в сообщении "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

Условия снятия блокады невыпоолнимы, и каждый день приближает энергосистему Украины к "блэкауту", считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"Блокирующие выдвинули невыполнимые требования и переговоры зайдут в тупик. Принятие закона, который запрещает торговлю с неконтролируемыми территориями, категорически изменяет ситуацию, в том числе и в контексте минских договоренностей. А освобождение заложников не находится в компетенции премьер-министра Гройсмана. Мы в тупике", – заявил Землянский.

По словам эксперта, в настоящее время все блоки теплогенераций, которые работали на антраците, выведены из работы, и вся нагрузка легла на атомную генерацию.

"Сейчас включился погодный момент. Поскольку погода теплеет, то потребление сокращается", – пояснил он.

По мнению аналитика, участники блокады не понимают, к чему это в итоге может привести.

"Это уже привело к остановке ряда меткомбинатов. Как ни парадоксально, все, что сказал Порошенко, действительно будет. Кроме остановки металлургии, остаются и другие риски, в виде сокращения валютной выручки и угрозы для энергосистемы. Это – возможность "блэкаута" (аварийного отключения станций от энергосистемы – авт.). С каждым днем блокады возможность блокады становится все более реалистичной", – заявил Землянский.

В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.