Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь" останавливают производство

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Входящие в группу "Метинвест" Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область) и "Краснодонуголь" (Луганская область), находящиеся на не подконтрольной Украине территории, останавливают производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО. Предприятия остановились в понедельник, 20 февраля, сообщает пресс-служба "Метинвеста".

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Согласно сообщению, Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.

При этом отмечается, что с начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья (ЖРС). После того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным.

Сейчас на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации.

В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.