наверх
21.02.201700:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь" останавливают производство

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (464)

    (обновлено: )24903
    Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.
    Енакиевский металлургический завод
    RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Входящие в группу "Метинвест" Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область) и "Краснодонуголь" (Луганская область), находящиеся на не подконтрольной Украине территории, останавливают производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО. Предприятия остановились в понедельник, 20 февраля, сообщает пресс-служба "Метинвеста".

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Юлия Червинская
    Андрей Блинов: разберемся, где "раскулачивание" Ахметова, а где блокада

    Читайте также: Отзвуки блокады Донбасса: стрельба в Харькове, столкновения в Киеве

    Согласно сообщению, Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.

    При этом отмечается, что с начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья (ЖРС). После того, как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным.

    Сейчас на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации.

    В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Флаги Евросоюза
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ