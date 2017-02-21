АЭС из-за блокады за сутки недовыработали 14,65 млн кВт.ч электроэнергии

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Атомные станции Украины, на которые увеличена нагрузка в связи с дефицитом угля, за минувшие сутки недовыработали 14,65 миллиона кВт.ч электроэнергии, сообщает оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом" во вторник.

По данным компании, за прошедшие сутки, 20 февраля, станциями выработано 288,73 миллиона кВт.ч электроэнергии, при этом балансовое ограничение по состоянию на 6.00 21 февраля составляет 210 МВт. "С балансовыми ограничениями работали: РАЭС-1 ‒ 52%. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 14,65 миллиона кВт.ч электроэнергии", — говорится в сообщении.

Как уточняет компания, 21 февраля на атомных станциях Украины в работе находятся 14 из 15 энергоблоков, на энергоблоке №3 Запорожской АЭС проходит плановый ремонт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС — в пределах нормы, сообщает "Энергоатом".

Накануне Минэнерго сообщило, что накопленные на складах запасы угля дают украинским электростанциям возможность работать, несмотря на длительное блокирование поставок антрацита из Донбасса; при этом доля атомной генерации увеличена до 62% в энергобалансе страны.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.