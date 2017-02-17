Землянский об альтернативе углю Донбасса и "преступной блокаде"

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос диверсификации поставок энергетического угля. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Дестабилизирующим фактором президент назвал перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно неподконтрольных территорий на Донбассе.

Порошенко добавил, что власть обязательно найдет пути разблокирования поставок угля. Президент считает, что Украина не должна отказываться от антрацита, который добывают на неподконтрольных территориях.

Подробнее блокаду Донбасса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Какие есть пути решения ситуации с поставкой угля у руководства государства?

— Вариант один, потому что второй – закупка в дальнем зарубежье – это не решение проблемы. Даже если законтрактоваться, условно говоря, сегодня, уголь придет не раньше конца апреля, то есть два месяца потребуется для того, чтобы его доставить в Украину. Остается закупка угля у РФ.

И договариваться с РФ нужно уже сейчас?

— Все зависит от того, как долго будет длиться блокада, и вообще — контролирует ли украинская власть свою территорию. Потому что то, что происходит – это вне правового поля и попадает под действие Уголовного кодекса. Довольно интересно, почему до сих пор правоохранительные органы на эту ситуацию не дали никакого ответа, нет никакой реакции.

Каким образом могут решить ситуацию с поставками угля с неподконтрольных территорий?

— Остановка поставок произошла не по причине событий на неподконтрольных территориях. Блокада происходит на территории, подконтрольной Украине, незаконными вооруженными формированиями, среди которых находятся и украинские депутаты.

Я со своим скудным юридическим образованием минимум три состава преступления уже назову, по которым можно квалифицировать подобного рода действия. Первое – это незаконные вооруженные формирования, второе – это перекрытие железнодорожных путей, третье – это ограничение поставок энергоносителей на стратегические объекты.

Насколько вероятен сценарий разблокирования поставок силовыми методами?

— Мне сказать сложно, потому что правительство никак не реагирует на то, что происходит именно с правовой точки зрения. Гройсман заявил, что он призывает разблокировать.

Мы с вами можем призывать разблокировать как частные лица, но когда об этом говорит премьер, в подчинении которого находится МВД или Минобороны, или другие силовые структуры, как можно призывать? Ему нужно отдавать приказы для того, чтобы закрыть этот вопрос и разблокировать поставки угля, перестать шантажировать всю страну, в конце концов.

Я не совсем понимаю, как можно в ситуации, когда поставлена под угрозу безопасность 40 с лишним миллионов граждан страны, говорить о каких-то предупредительных выстрелах?

А в чем именно суть шантажа?

— Парасюк вместе с Семенченко заявляют о том, что они разблокировать ничего не будут, а в случае, если будет веерное отключение, они будут захватывать тепловые электростанции. Какие еще сигналы правительству нужны для того, чтобы принять какие-то адекватные меры к тем угрозам, которые звучат со стороны пусть даже нардепов?

Игорь Насалик на заседании Кабмина подтверждал, что формула "Роттердам+" в Украине не действует. Это действительно так?

— Я не буду спорить с Насаликом, я исхожу из постановления НКРЭКП, где черным по белому написано, что индекс "Амстердам-Роттердам-Антверпен" используется в качестве индикатива при формировании цены на уголь в Украине. То есть это не прямая привязка, это составляющая в формуле ценообразования, причем используются данные за предыдущие 12 месяцев средневзвешенные.

Отсюда мы получаем цену, которая на сегодняшний день есть на украинском рынке – это 1730 гривен за тонну угля.

Насалик также дал понять, что цены на уголь подскочат на 20-25% в случае, если мы не будем использовать собственный.

— Я думаю, что эта процентовка будет несколько больше. Если на сегодняшний день себестоимость производства электроэнергии из угля по цене 1700 гривен составляет 1,3 гривны, то в случае, если мы начнем импортировать по внешним ценам реально, мы получим себестоимость 2,2 гривны, то есть дороже почти на гривну. Не совсем 25%, это больше.

Через две недели электроэнергии для покрытия пиков не будет хватать. Чем можно покрыть нехватку?

— Можно запустить газомазутные блоки — и мы с вами тогда упираемся в проблему импорта дополнительных объемов газа, потому что его в хранилищах на сегодняшний день недостаточно.

Не рассчитывали на возможности использования газомазутных блоков, а возьмут они прилично, порядка двух миллиардов кубов нам нужно до конца отопительного сезона. Опять же, взять его технически мы можем на сегодняшний день только в РФ, потому что реверсное направление у нас загружено практически на 100%. Нам нужно будет получить газ, чтобы запустить в работу газомазутные блоки, покрыть пики.

Это как-то отразится на населении?

— Это может очень серьезно отразиться, потому что себестоимость киловатт/часа на газомазутных блоках где-то порядка трех гривен, может чуть меньше.

Мы понимаем, что практически вдвое вырастет себестоимость, и за все эти игры в конечном итоге заплатит потребитель — не важно, что промышленный. Мы с вами в конце концов заплатим за это возросшей инфляцией, за счет повышения тарифов, потому что тарифы повысятся в любом случае, если переходить на импортный ресурс.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.