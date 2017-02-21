Гончарук: цель блокады Донбасса – спровоцировать третий Майдан

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Третий день чествования героев Небесной сотни прошел спокойно по сравнению с прошедшими выходными. 20 февраля в центре Киева обошлось без столкновений с правоохранителями.

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А в воскресенье, 19 февраля, сторонники блокады Донбасса во главе с народными депутатами от "Самопомочи" пытались установить палатки возле Администрации президента, чтобы заставить президента поддержать перекрытие железнодорожных путей в зоне АТО. Этому помешали правоохранители, в результате чего произошли стычки, были пострадавшие как среди митингующих, так и среди полиции.

Что стоит за столкновениями в центре Киева, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

Як ви розцінюєте вчорашні сутички в центрі Києва, яку мету вони переслідували і ким були інспіровані?

— Власне, ми мали певну кампанію по блокаді Донбасу, тобто цих окупованих території ДНР, ЛНР, фактично частина тих протестувальників перемістилась в місто Київ, використали ситуацію з роковинами розстрілів майданівців і використали це з власною метою. Зацікавлених сторін в дестабілізації ситуації дуже багато, тому що це не лише представники "Самопомічі", які ви згадували, які, по суті, безпосередньо брали участь в тих сутичках, які були. Всі опозиційні сили, наприклад, те ж Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" так само говорить про жорстку позицію і необхідність протесту проти влади. Єдине, що осінні акції, які вони анонсували, вони були провалені.

Зараз вони розраховують на весняні акції. Я думаю, що такий спосіб політичні сили, які налаштовані проти президента, проти уряду заходять насправді у весну, в квітні вони матимуть звіт річний уряду і ці події – це анонс тієї атмосфери, політичної напруги, політичного протистояння, яке ми будемо спостерігати, принаймі, до квітня. Розслідування ситуації буде як в межах парламенту, і про що сьогодні говорили достатньо гучні заяви представників парламентських фракцій, так і за межами парламенту. І, очевидно, що ті події, які зараз відбувається на Донбасі, та блокада, мета була однозначна – внести центр протистояння в центр Києва, поставити палатки біля Адміністрації президента і таким чином анонсувати так званий третій Майдан. Що стосується певних перспектив, то я перспектив масштабних рухів наразі не бачу.

Це не означає, що у нас населення задоволене владою, але немає достатньо різкого подразника, який був два роки назад, який був пов'язаний з тим же розгоном студентів. Розраховано на що? На те, що буде кров і такі події, по суті, можуть перерости в протест. Але як безпосередньо протистояння на кордонах з окупованими територіями, до крові справа, за великим рахунком, не йшла, так і зараз – є провокації і буде дуже багато, але масове протистояння поки що ми насправді не спостерігаємо.

Чому так активно позиціонує себе "Самопоміч"? У експертному середовищі побутує думка, що "Батьківщина" і "Самопоміч" створять таку собі опозиційну коаліцію?

— "Самопоміч" не є найменшою фракцією, тому що найменшою фракцією є "Батьківщина", але при тому "Батьківщина" має один із найвищих рейтингів. Давайте подивимось еволюцію "Самопомічі", в який спосіб вони себе позиціонували в цілому в українській політичній системі. Десь до весни минулого року вони так само наполягали на позачергових виборах. Вони достатньо різко виступали проти влади.

Потім відбулась ця сміттєва трагедія у Львові і рейтинг Садового і "Самопомочі" дуже сильно впав. Вони зайняли більш обережну позицію. Більш того, вони, як правило, голосували разом із більшістю. Восени відбулась ротація в більшості в контексті результативного голосування. Місце "Самопомочі" зайняла Радикальна партія Ляшка. Виходить, що "Самопоміч" викинута із результативних голосувань, по суті, вони відбуваються без участі "Самопомочі", треба якимось чином набирати собі бали і вони використовують цю ситуацію нестабільності, яка є, тобто вони використовують момент. Крім того, сама ідея блокади окупованих територій багатьма українцями сприймається позитивно, тими, що на патріотичних позиціях стоять, і політичні сили використовують цю проблематику.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

А политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что блокада Донбасса — это передел сфер влияния в регионе олигархами, в частности Ахметовым и Коломойским.