Бортник: после 23 февраля ждем деблокады Донбасса и спада протестных акций

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Киеве продолжаются массовые акции, приуроченные к трехлетней годовщине трагических событий во время "революции достоинства". 19 февраля сторонники торговой блокады Донбасса устроили потасовку с полицией, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины. Среди протестующих были депутаты Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Сергей Соболев. Как заявил Семен Семенченко, уже разработан план по разгону участников блокады, он намечен на 23 февраля. В таком случае, по словам нардепа, активисты перекроют Администрацию президента.

На вечер 20 февраля намечено продолжение акций протеста. Радикально настроенные силы, именующие себя "Украинская Революция" планируют собрать под Администрацией президента тысячи украинцев и выдвинуть ультиматум власти.

"Майдан 20-го февраля направлен на возвращение Конституционного порядка в Украине. Мы или прогоним узурпатора, который не является легитимным президентом согласно Конституции, или добьемся "перезагрузки" парламента, который станет полностью независимым от диктатуры узурпатора. И вот только когда у нас появится новый парламент, то мы вернемся к вопросу устранения Порошенко, потому что страна находится в состоянии войны и мы говорим о благополучии Украины", - говорится в призывах организации.

22 февраля сразу три партии — "Свобода", "Правый сектор" и "Нацкорпус" — собираются провести митинг в центре столицы. В будущем они не исключают и создания политического альянса.

"Наиболее вероятный сценарий — это выдавливание участников блокады, фактически разгон, но не очень силовой. После 23 февраля стоит ожидать деблокады Донбасса и спадения общественных протестных акций, которые проходят в стране. Но очень вероятны риски эксцессов: какого-то силового эксцесса, метания гранат — террористической эскалации. Если это случится, тогда, действительно, в Украине могут начаться события, в чем-то схожие с новым майданом", - сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

По словам эксперта, пороховой бочкой для власти является ее крайняя непопулярность в обществе.

"Антирейтинги в 80-90% создают основу для того, что любой общественный протест, будь то протест против повышения цен на хлеб, или по случаю годовщины Майдана, может достаточно быстро превратиться в массовые социальные протесты с попытками свержения власти. Любая сила, начиная от "Правого сектора", заканчивая какими-нибудь "Нарниями", "Рогами и копытами" — чем угодно, сегодня способна стать тараном для власти, если ей удастся вызвать эмоциональную реакцию у общества и поставить реальную цель. "Правый сектор", например, никто не знал до января 2014 года", - полагает эксперт.

При этом политолог не исключает повторения событий трехлетней давности.

"Не стоит ждать карнавала — можно ожидать более жесткого и более силового, милитаризированного давления на власть. У власти же только номинально есть силы противостоять подобному сценарию, поскольку власть сегодня — колосс на глиняных ногах. По факту эту власть готово защищать меньшее количество силовиков, чем даже было при Януковиче. Номинально военных, полицейских много, реально же уровень их лояльности к власти минимален", - подытожил Бортник.

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