Из-за блокады Донбасса Мариуполь на грани социальной катастрофы - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Блокада железнодорожного сообщения на Донбассе привела к тому, что Енакиевский металлургический завод и "Краснодонуголь", находящиеся на неподконтрольной территории, остановили производство. Причиной называют отсутствие поставок сырья из-за блокирования.

А гендиректор Мариупольского меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко прогнозирует остановку предприятий уже на подконтрольной территории Донбасса.

Подробнее о ситуации в Мариуполе в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент Тимофей Львутин.

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— Хотелось бы сразу отметить, что по сравнению с такими предприятиями, как "Краснодонуголь" и Енакиевский металлургический завод, завод имени Ильича металлургический, "Азовсталь" — это тоже группа "Метинвест", они здесь себя чувствуют намного лучше, чем, например, те же предприятия, которые находятся неподконтрольной территории. Предприятия, которые находятся в Мариуполе, нашли поставки угля для работы металлургии из других каких-то источников. По крайней мере, об этом заявлял неоднократно генеральный директор "Азовстали". Что же касается непосредственно ситуации с заводом имени Ильича, который в Мариуполе — среди руководства паника есть. Но эта паника началась с самого начала блокады. Более того, Юрий Зинченко, это генеральный директор ММК имени Ильича, заявляет о том, что своеобразная блокада, которая уже происходит в течении месяца, это удар ножом в спину всей промышленности и экономики Украины, потому что угля осталось на недели и дни, работают с перебоями. Если в итоге не будет поставок, то в Мариуполе завод может стать. Но это лишь прогнозы.

Были ли внесены коррективы в график работы завода?

— По поводу мариупольских предприятий пока никакой информации о том, что изменили кому-то график, не поступало. Енакиевский завод, включая филиалы в Макеевке, а также "Краснодонуголь" — насколько мне известно по сообщениям из пресс-службы, никого не увольняют, персонал сотрудников полностью оставляют, но на 2/3 оклада. То есть работать они будут буквально на две трети, будут получать зарплату. Тем не менее, 25 февраля макеевский филиал Енакиевского металлургического завода будет закрыт. Подобная ситуация происходила несколько лет назад, когда завод "Азовмаш" в Мариуполе закрывался из-за банкротства и огромных долгов. И также там говорили о консервации, о том, что переводят на две трети всех сотрудников, в итоге просто завод развалился и все закончилось. В принципе, здесь идет аналогичная ситуация, что переводят на две трети, а в будущем весь завод вынужден будет полностью остановится и люди останутся без работы. Но это пока на неподконтрольной территории. О Мариуполе такой речи не идет.

Откуда могут поставлять уголь на предприятия?

— Руководитель "Азовстали" заявил, что есть поставки с подконтрольной части Украины, такие шахты остались в Донецкой области. За счет этого угля выживает мариупольская металлургическая промышленность.

Сколько людей работают на предприятии "Азовсталь" и меткомбинате?

— Насколько я знаю, и в одном, и в другом комбинате работает несколько тысяч человек. Но хотелось бы напомнить, что в этих металлургических комбинатов есть и дочерние различные предприятия, где также работает не одна сотня человек. Если вдруг "Азовсталь" или Ильича станут в Мариуполе, то для города это будет экономическая катастрофа и социальная в том числе, потому что более 10 тысяч человек останутся без работы.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.