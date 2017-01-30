Из-за обстрелов в Мариуполе люди боятся выйти за хлебом - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Авдеевку, которую интенсивно обстреливают из отдельных районов Донецкой области, дополнительно направлен отряд полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным МВД, из-за интенсивных обстрелов Авдеевка осталась без света. Также в городе есть перебои с мобильной связью. Есть информация, что Госказначейство временно приостановило там проведение бюджетных выплат.

Что сейчас происходит в населенном пункте и в регионе в целом, в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил специальный корреспондент в Донецкой области Тимофей Львутин.

Какая ситуация сейчас в Авдеевке?

— Известно, что пока в Авдеевке спокойно, но знаменательно, что также часть города остается без электроэнергии, в некоторых частях города нет и мобильной связи, то есть нельзя дозвониться на мобильные телефоны или же с них — на городские номера. Что же касается паники, то пресс-служба Донецкой областной полиции сообщает, что 29 января молодой человек 26 лет попросил всю его семью эвакуировать, потому что начали просто обстреливать его дом, который находился на окраине, непосредственно в промзоне, где идут боевые действия. Поэтому ситуация довольно нестабильная и тяжелая в городе Авдеевке.

О каких разрушениях идет речь?

— Насколько я знаю, повреждены шесть домов, снаряды упали или рядом, или даже есть прямые попадания крупнокалиберные, из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Какая сейчас ситуация в регионе?

— Насколько я знаю, сектор "Мариуполь", Донецкая область постоянно обстреливается. Поэтому Авдеевка в том числе была под обстрелом этой ночью.

На место событий отправили усиленный отряд полиции. Что вам известно об этом?

— Только отправили сегодня непосредственно людей. В частности, поехал начальник Покровского отдела полиции для того, чтобы определить, какая конкретно необходима помощь мирному населению. Поэтому люди, в основном полиция, выполняют функции помощников мирному населению. Как я вам сказал, парня эвакуировали полицейские с двумя военнослужащими, также женщину эвакуировали с двумя малолетними детьми. Они сейчас находятся непосредственно у своих родственников. Полиция там выполняет функцию помощников.

Насколько сильно разрушена инфраструктура города?

— Насколько я знаю, все работает в штатном режиме, но нет электроэнергии. Ее нет со вчерашнего утра. Ее пытались восстановить и восстанавливают, но все не так просто, как кажется. Довольно много нанесли ущерба городу Авдеевка, поэтому на данный момент проходят ремонтные работы, восстанавливается потихоньку, но все равно не во всех частях города есть электроэнергия и мобильная связь. Телекоммуникации и мобильная связь — главные вопросы на повестке дня.

Было сообщение, что из-за обстрелов может быть остановлена Донецкая фильтростанция. Что вам об этом известно?

— Информации о том, что она повреждена или прекратила свою работу, нет, поэтому можем предположить, что все в порядке. Но что касается обстрелов, то в секторе "Мариуполь" они усилились. За последние сутки обстреляли военных, которые находятся на Мариупольском направлении, 35 раз, появился и "Град". Было вчера выпущено под Мариуполь 20 снарядов "Града", весь город — и Приморский район, и Центральный район, и Левобережный — слышал эти 20 снарядов.

Эти обстрелы зафиксировали представители ОБСЕ?

— Миссия ОБСЕ, как мы все знаем, работает в основном днем. А такие массовые обстрелы, запрещенные минскими соглашениями, происходят ночью, в большинстве случаев они не зафиксированы или зафиксированы постфактум — с какого направления, когда.

Какая сейчас ситуация в районе Мариуполя?

— За последние сутки применяли все, что только было можно. За последнюю неделю было произведено более 200 обстрелов по нашим позициям, весь Мариуполь стоит на ушах. Среди мирного населения паники пока нет и пресс-офицер сектора "Мариуполь" заявил о том, что ни один снаряд не долетит до мирных кварталов Мариуполя, поэтому здесь жителям беспокоится нечего. Насколько известно от пресс-штаба АТО, у нас на данный момент есть и раненые, и погибшие за последние сутки, поэтому ситуация на фронте обострилась и Мариуполь является одной из самых горячих точек зоны АТО.

Среди местных жителей есть пострадавшие?

— Нет, конечно, потому что по самому Мариуполю не попадают. Попадают по непосредственно позициям ВСУ, которые находятся в пригороде, поэтому здесь в плане безопасности мирного населения все хорошо. А вот в плане психологического давления, конечно, мирное население начинает потихоньку переживать. Все-таки изо дня в день довольно громко становится просто пройтись по улицам, выйти за хлебом уже становится немного страшно.

Силы ВСУ ведут огонь в ответ?

— Насколько я знаю, наши военные почти никогда не отвечают. По словам пресс-офицера сектора "Мариуполь", на 35 обстрелов ВСУ отвечали лишь несколько раз, в основном из стрелкового оружия, которое разрешено минскими соглашениями. То есть нас обстреливают, а мы держимся как можем.

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Ранее начштаба блокады Донбасса Сергей Акимович в эфире ГС заявил, что уголь составляет только 10% всех перевозок, а спецкор Артем Маслаков сообщил, что во время штурма Авдеевки пострадало двое мирных жителей.

Напомним политический эксперт Михаил Павлив в эфире ГС высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.