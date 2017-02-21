Мирный план по Донбассу должен быть у Порошенко и Кабмина - Павленко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Издание The New York Times написало о том, что народный депутат Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко якобы передал новой администрации президента США план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены антироссийских санкций. Этот план якобы предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

По словам нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Юрия Павленко, для того, чтобы избежать появления подобных инициатив власть должна перестать игнорировать проблему Донбасса.

"ВР, как высший законодательный орган страны, должна максимально включиться в процесс мирного урегулирования ситуация на Донбассе, к работе в минском формате. Парламент должен прекратить заниматься ерундой и заняться реализацией политической части Минска-2. К сожалению, сегодня Рада самоустранилась от этого процесса. Посмотрите повестку дня — в ней нет не то что законов, которые касались бы минских соглашений, но ни единой инициативы, которая была бы направлена на поддержку, защиту прав и свобод украинцев на Донбассе. Не удивительно, что пассивная позиция ВР приводит к появлению разного рода отдельных инициатив — нардепов, политиков, партий", — говорит Павленко.

По мнению политика, план действий и повестка дня пишется не в Украине, а за ее пределами.

"По большому счету, наши западные партнеры и весь мир хотели бы, чтобы украинский вопрос уже поскорее закончился. За рубежом активно работают, ищут эти варианты, тогда как в Украине вообще не происходит никакой дискуссии. Вместо конкретных действий мы видим забрасывание шапками, лозунги и работу на публику. Заявления украинских политиков не имеют ничего общего с реальными действиями по урегулированию ситуации на Донбассе", — отметил нардеп.

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В инициативах, подобных предложению Андрея Артеменко, по словам Павленко, нет ничего предосудительного.

"Вместе с тем, я категорически против того, чтобы такие предложения становились частью спекуляций или на них формировалась какая-то государственная политика. План мирного урегулирования ситуации должен быть общей позицией президента, правительства и парламента. Политики должны прекратить ориентироваться на своих избирателей и начать мыслить категориями государства. Для того, чтобы Украина вернула те границы, которые имелись при обретении независимости, нужно очень много компромиссов для разных регионов. Каждый из них имеет разную историю, социальный состав — центральная власть должна выступить ядром, которое притягивает людей, а не отталкивает их", — подытожил он.