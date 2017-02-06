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    Хуг: близ Мариуполя используется запрещенное вооружение

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (638)

    (обновлено: )33520
    Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг уточнил, что к северу и к северо-западу от Мариуполя зафиксировано использование запрещенного вооружения, включая системы залпового огня.
    Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали реактивные системы залпового огня у линии соприкосновения на юге Донбасса, сообщил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    Авдеевка после обстрелов
    Вячеслав Аброськин/Facebook
    Die Zeit: Донбасс и отсутствие воли к миру

    "Мы увидели, что места, находящиеся к северу, северо-западу от Мариуполя, снова стали горячими точками. Там используется запрещенное вооружение, включая системы залпового огня", — сказал Хуг.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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