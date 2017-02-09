Газораспределительная станция в Мариуполе обесточена из-за обстрелов

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В результате боевых действий ГРС-1 (газораспределительная станция) в Мариуполе осталась без электроснабжения со стороны РЭС, сообщил пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Билявский.

"ГРС работает на резервном питании (аккумуляторные батареи). Прекращение газоснабжения через ГРС ни происходило. Все под контролем", — сообщил он.

По словам Билявского, линия, которая питала электричеством газораспределительную станцию "Укртрансгаза", была выведена из технического состояния из-за боевых действий.

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на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.