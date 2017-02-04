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    Часть Мариуполя осталась без электричества из-за артобстрела

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (562)

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    В полиции Донецкой области сообщили, что ополченцы нанесли артиллерийский удар по поселку Кальмиусского района Мариуполя около 23.00 пятницы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
    Обстрел поселка Сартана под Мариуполем
    0629.com.ua

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Ополченцы нанесли артиллерийский удар по Кальмиускому району Мариуполя, в результате чего половина поселка Сартана осталась без электричества, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

    Ранее об обстреле Сартаны сообщал начальник областной полиции Вячеслав Аброськин. 

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    "Около 23.00 террористы нанесли артудар по поселку Кальмиусского района Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов. Сейчас поселок объезжает сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертвах среди мирного населения пока нет. Предварительно известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела", — говорится в сообщении.

    В то же время, как сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на жителей Мариуполя, часть Левобережного района города осталась без электроэнергии. Так, частично нет света на пр-кт Ленинградском, в мкр Восточный по улице 9 мая, на площади Победы.

    Секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма на своей странице в Facebook сообщил, что в поселке есть разрушенные домостроения, перебиты линии электропередач и газопровод.

    0629.com.ua
    Утренний обстрел поселка Сартана под Мариуполем

    С конца января в Донбассе наблюдается существенное обострение ситуации. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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