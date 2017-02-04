Часть Мариуполя осталась без электричества из-за артобстрела

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Ополченцы нанесли артиллерийский удар по Кальмиускому району Мариуполя, в результате чего половина поселка Сартана осталась без электричества, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Ранее об обстреле Сартаны сообщал начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.

"Около 23.00 террористы нанесли артудар по поселку Кальмиусского района Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов. Сейчас поселок объезжает сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертвах среди мирного населения пока нет. Предварительно известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела", — говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на жителей Мариуполя, часть Левобережного района города осталась без электроэнергии. Так, частично нет света на пр-кт Ленинградском, в мкр Восточный по улице 9 мая, на площади Победы.

Секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма на своей странице в Facebook сообщил, что в поселке есть разрушенные домостроения, перебиты линии электропередач и газопровод.

0629.com.ua Утренний обстрел поселка Сартана под Мариуполем

С конца января в Донбассе наблюдается существенное обострение ситуации. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Читайте также — Украина и Белоруссия: пришло время поменяться местами

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также — Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.