Мужчина подорвался на мине на линии разграничения под Мариуполем

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Молодой человек подорвался на мине на линии разграничения под Мариуполем в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба полиции Донецкой области.

"На линии разграничения под Мариуполем подорвался на мине человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина 1993 года рождения наткнулся на мину на трассе между поселками Павлополь и Чермалык. Как добавили в пресс-службе, в результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей.

Согласно сообщению, сотрудники медучреждения сообщили, что мужчина сейчас находится на операции, полиция Донецкой области устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одессе на учениях снаряд гранатомета застрял в руке курсанта.