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    Мужчина подорвался на мине на линии разграничения под Мариуполем

    (обновлено: )5501
    В полиции сообщили, что мужчина 1993 года рождения подорвался на мине на трассе между поселками Павлополь и Чермалык. Пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки и конечностей.
    Мины в Донбассе
    Фото Думская.net

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Молодой человек подорвался на мине на линии разграничения под Мариуполем в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба полиции Донецкой области.

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    "На линии разграничения под Мариуполем подорвался на мине человек", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что мужчина 1993 года рождения наткнулся на мину на трассе между поселками Павлополь и Чермалык. Как добавили в пресс-службе, в результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей.

    Согласно сообщению, сотрудники медучреждения сообщили, что мужчина сейчас находится на операции, полиция Донецкой области устанавливает обстоятельства происшествия.

    Напомним, в Одессе на учениях снаряд гранатомета застрял в руке курсанта.

     

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