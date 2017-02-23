ВР приняла в первом чтении изменения в закон, позволяющие судить Януковича

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц, что даст возможность украинскому следствию завершить уголовные дела против экс-президента Виктора Януковича.

За соответствующий законопроект (№5610) проголосовали 233 народных депутата из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в Уголовном процессуальном кодексе Украины устанавливается, что в случае наличия информации о пребывании лица за пределами Украины повестка такому лицу направляется по последнему известному месту его жительства или пребывания и обязательно публикуется в официальных печатных изданиях и на официальном веб-сайте органа, осуществляющего досудебное расследование.

В таком случае лицо считается надлежащим образом ознакомленным с содержанием повестки о вызове с момента ее опубликования в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения.

Кроме того, вносятся изменения в сроки действия определения о разрешении на задержание с целью привода. Так, оно теряет законную силу с момента добровольной явки подозреваемого к следственному судье, а обвиняемого в суд, о чем следственный судья, суд уведомляет прокурора. Ранее в этом пункте говорилось об окончании срока действия определения, указанного в нем, или окончания 6 месяцев с даты вынесения определения, в котором не указан срок его действия, отмечает УНИАН.

Присутствующий на заседании Рады генпрокурор заявил, что в случае принятие изменений в закон в целом, это позволит уже 10 марта начать суд над Януковичем.

При этом против приятия законопроекта выступили ряд оппозиционных фракций. По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, под предлогом осуждения экс-президента планируют принять законопроект, который существенно ограничивает полномочия защиты и увеличивает полномочия прокуроров. Ляшко считает этот законопроект "орудием политической борьбы, расправой с политическим оппонентом и узурпацией власти".

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов на этой неделе проголосовать за изменения в закон о заочном правосудии для возможности передачи в суд обвинения против бывшего президента Виктора Януковича.