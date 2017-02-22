В Кремле ответили на предложение Януковича о посредничестве в Донбассе

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении экс-президента Украины Виктора Януковича по урегулированию на востоке страны, заявил журналистам, что договариваться должны Киев и Донбасс, а РФ, Франция и Германия продолжат оказывать содействие.

Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором предложил меры по урегулированию "украинского кризиса". Письмо адресовано лидерам Франции, Польши и Германии, России и США, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

"Насчет посредничества в урегулировании украинского кризиса — я оставил бы это без комментариев. Безусловно, роль посредника требует согласия на это всех сторон конфликта… Вы знаете, что это была Украина, там была гражданская война. Россия не является стороной этого конфликта, и поэтому Киев и Донбасс прежде всего должны сойтись в таком понимании. Что касается России, то вместе с Францией, вместе с Германией она является гарантом минских договоренностей, которые были подписаны, весьма конкретного документа. Но, к сожалению, все вместе мы не можем пока похвастаться тем, что удалось проделать какое-то требуемое расстояние на пути реализации положений этих минских договоренностей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Янукович стать посредником в урегулировании кризиса.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.