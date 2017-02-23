Деньги не пахнут? Средства Януковича-младшего в банке Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Печерский суд Киева арестовал 312, 5 млн гривен сына бывшего президента Виктора Януковича Александра, которые были перечислены из "Всеукраинского банка развития" (на ликвидации с декабря 2015 года; собственником был Александр Янукович) в "Международный инвестиционный банк" (основной акционер – Петр Порошенко). Об этом в среду, 22 февраля, сообщило издание Finbalance.

Отмечалось, что арест наложен в рамках уголовного дела от 15 сентября 2014 года в рамках расследования дела о махинациях, проводимых должностными лицами "Всеукраинского банка развития" (ВБР). В частности, досудебным расследованием было установлено, что служебные лица ВБР в период с 2012 по 2014 год кредитовали госпредприятия по завышенным ставкам и получали неправомерную выгоду.

"В период с 1 января 2013 по 3 июня 2014 служебные лица ПАО "Всеукраинский банк развития" осуществили незаконное кредитование: ГП "Донецкая железная дорога", ГТОО "Львовская железная дорога", ГП "Одесская железная дорога", ГТОО "Юго-Западная железная дорога", ГП "Южная железная дорога" и ГП "Приднепровская железная дорога" на сумму более 2,5 млрд. грн", — сказано в сообщении.

Читайте также: Спецконфискация и "дело Януковича": вопрос очень больших денег

В то же время в соответствии с другим постановлением Печерского суда (тоже от 08 февраля), должностные лица ВБР пытались снять 100 млн со счета Януковича-младшего и перечислись в банк "Глобус". По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства.

19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица "Всеукраинского банка развития", владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк "Глобус".

Правда, в банке "Глобус" эту информацию отрицают.

Однако в ГПУ утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович. А сотрудники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответствовали бы объемам депозитов.

"Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников "Всеукраинского банка развития". Чтобы легализировать средства сотрудники банка создали преступную группировку, а для маскировки разместили их на своих депозитных счетах, предварительно придумав легенду о займе. При попытке снять деньги, суд заблокировал счета сотрудников банка Януковича по требованию Генпрокуратуры", — сказано в сообщении.

Письмо Порошенко

Тем временем, в Transparency International отмечают, что за последнее время так и не было достигнуто реального прогресса в расследовании коррупционных преступлений Виктора Януковича и его соратников, а их активы так и не возвращены в Украину. Процедура создания антикоррупционного суда еще не запущена, а единый законопроект по этому поводу внесен в парламент оппозиционными депутатами, а не президентом Украины.

В связи с этим председатель всемирной антикоррупционной сети Transparency International Хосе Уґас написал открытое письмо Порошенко, в котором предоставил первоочередные рекомендации. Об этом ZIK сообщили в пресс-службе Transparency International.

Читайте также: Письмо Януковича Путину. Как Луценко поставил себе подножку

Среди пяти первых шагов: принять эффективные законодательные нормы о порядке заочного (in absentia) досудебного расследования и судебного разбирательства; принять эффективный закон, который позволил бы гражданскую конфискацию имущества публичных деятелей; обеспечить эффективный и полный запуск работы Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений; безотлагательно создать открытый реестр уголовных производств о топ-коррупции времен Януковича с информацией о расследуемых преступлениях, разыскиваемых лиц и арестованных активах.

Уже не первый год

Ликвидация "Всеукраинского банка развития" (ВБР) началась еще 23 декабря 2015 года. "Это привело к введению в банк временной администрации и его фактическую экспроприацию. Вследствие этого решения Александр Янукович утратил право собственности на 100% акций "Всеукраинского банка развития", – писал пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

В октябре 2016 года сын Януковича подал иск в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Украину выплатить ему компенсацию за утрату права собственности на неплатежеспособный ВБР. А спустя месяц стало известно, что срок ликвидации банка продлен еще на четыре года — до 22 декабря 2020 года включительно.

Напомним, в 2015 году было арестовано 2,75 миллиарда гривен во "Всеукраинском банке развития".

Впрочем, с 19 декабря 2016 года суд начал снимать аресты со средств физлиц на счета в банке. В частности, арест был снят на общую сумму 15,4 миллиона долларов со счетов трех физлиц. В постановлениях суда указано, что они обжалованию не подлежат.

По материалам из открытых источников