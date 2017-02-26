наверх
26.02.201723:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Янукович развелся с женой

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (501)

    (обновлено: )39510
    Согласно информации, экс-президент Украины Виктор Янукович живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году.
    1 / 2
    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Людмила Янукович. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни. Об этом сообщает Deutsche Welle.

    В. Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Der Spiegel. Янукович считает, что Украина одичала

    Он также заявил немецкому изданию Der Spiegel, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году.

    Финансово его поддерживает, по словам Януковича, старший сын.

    Янукович в очередной раз заявил, что не отдавал приказов относительно разгона протестов зимой 2013 года.

    Он также отметил, что не отказывался от своей должности. "Я был в Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и охотились за мной по всей стране", — говорит он. 

    Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что у него есть свой план, как вернуть Донбасс Украине. По его словам, он категорически против того, чтобы Донбасс выходил из территориальной целостности Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Савченко в Донецке
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Премия "Оскар". Архивное фото
    "Оскар-2017". Номинанты
    Гривны
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты