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    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

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    Следователи ГПУ проводят обыски на вертолетной площадке бывшего президента Украины Виктора Януковича на Парковой аллее в Киеве, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
    Информационное агентство УНН/Youtube

    По словам Сарган, обыски проходят в рамках уголовного производства о присвоении Януковичем Межигорья.

    "Там есть фирма "Амадеус Ко", которая была замешана в сделках по присвоению Межигорья. ГПУ ищет подтверждение фактов перевода денег на счета Януковича на Кипр через эту фирму", – пояснила УНН Сарган.

    Смотрите также: "Верните Межигорье в госсобственность": протест под стенами Высшего хозсуда

    ГПУ также требует от Киевсовета аннулировать разрешение на строительство вертолетной площадки и передать ее общине.

    Строительство вертолетной площадки началось в 2010 году и завершилось в 2012-м. Строительство связывали с желанием Януковича отказаться от поездок на автомобиле от резиденции "Межигорье" под Киевом до работы.

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