Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

По словам Сарган, обыски проходят в рамках уголовного производства о присвоении Януковичем Межигорья.

"Там есть фирма "Амадеус Ко", которая была замешана в сделках по присвоению Межигорья. ГПУ ищет подтверждение фактов перевода денег на счета Януковича на Кипр через эту фирму", – пояснила УНН Сарган.

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ГПУ также требует от Киевсовета аннулировать разрешение на строительство вертолетной площадки и передать ее общине.

Строительство вертолетной площадки началось в 2010 году и завершилось в 2012-м. Строительство связывали с желанием Януковича отказаться от поездок на автомобиле от резиденции "Межигорье" под Киевом до работы.