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    Аналитика и комментарии

    А его разве искали? Соцсети обсудили Чауса, пойманного в Молдове

    (обновлено: )87
    В Молдове задержали беглого судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, хранившего взятки в трехлитровых банках. Как отреагировали на такую новость простые украинцы и что они пишут об этом в соцсетях?
    Николай Чаус
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Молдове задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Украинцам Чаус запомнился оригинальным способом хранения денег – в обычных стеклянных банках в огороде.  

    Николай Чаус. Архивное фото
    УНИАН
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    В Украине Чауса задержали еще в августе 2016 года, но из-за судейского иммунитета с арестом пришлось повременить. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. По информации СМИ, собственно самого "задержания", как такового и не было – судья сам пришел в один из участков полиции Кишинева и заявил, что он украинский гражданин и нелегально перешел границу.  

    В соцсетях задержание судьи-"баночника" вызвало всплеск неподдельного интереса. 

    "Если расколоть Чауса, он в красках опишет историю вмешательства президента в судебную систему власти. Лично президента. Прямое вмешательство — импичмент. Нужен ли такой Чаус властям? Нужен ли он тут живым и честным?", - обеспокоены некоторые украинцы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
      

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