А его разве искали? Соцсети обсудили Чауса, пойманного в Молдове

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Молдове задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Украинцам Чаус запомнился оригинальным способом хранения денег – в обычных стеклянных банках в огороде.

В Украине Чауса задержали еще в августе 2016 года, но из-за судейского иммунитета с арестом пришлось повременить. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. По информации СМИ, собственно самого "задержания", как такового и не было – судья сам пришел в один из участков полиции Кишинева и заявил, что он украинский гражданин и нелегально перешел границу.

В соцсетях задержание судьи-"баночника" вызвало всплеск неподдельного интереса.

"Если расколоть Чауса, он в красках опишет историю вмешательства президента в судебную систему власти. Лично президента. Прямое вмешательство — импичмент. Нужен ли такой Чаус властям? Нужен ли он тут живым и честным?", - обеспокоены некоторые украинцы.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook