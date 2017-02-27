Хроника 26 февраля: Марш солидарности с Крымом, развод Януковича, Оскар-2017

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 26 февраля, стало известно, что в Авдеевку направили спецподразделение полиции, а у Киева есть конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса. Также вчера экс-президент Украины Виктор Янукович подтвердил информацию о своем разводе с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

У Киева есть конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса

Украина имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем. Между тем ВСУ заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 62 раза открывали огонь по их позициям, двое силовиков погибли, еще четверо получили травмы и ранения.

В Авдеевку направили спецподразделение полиции

Ввиду обесточивания Авдеевки, произошедшего из-за непрекращающихся обстрелов, в город вновь направлено спецподразделение Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Об этом заявил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, в задачи спецподразделения входит оказание помощи мирным жителям и при необходимости сделать все для их спасения, а также обеспечение правопорядка в городе.

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Ликвидация пожарной инспекции

Пожарная инспекция будет в ближайшее время ликвидирована, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Министр отметил, что сотрудники инспекции занимаются преимущественно вымогательством денег за успешное прохождение проверок противопожарной безопасности. Ранее Аваеов сообщил, что Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве

В Киеве прошел Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающих в Крыму. Колонну возглавили лидеры Меджлиса крымскотатарского народа, в частности, его председатель Рефат Чубаров, Эскандер Бариев. Участники шествия держали государственные флаги Украины и крымскотатарские флаги. Марш прошел по центральным улицам Киева. Подобные акции прошли во многих городах Украины.

Янукович развелся с женой

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни. Он также заявил немецкому изданию Der Spiegel, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году. Финансово его поддерживает, по словам Януковича, старший сын. Янукович в очередной раз заявил, что не отдавал приказов относительно разгона протестов зимой 2013 года. Он также отметил, что не отказывался от своей должности.

В Польше погибла украинская журналистка

В Польше в аварии погибла украинская журналистка издания "Сегодня" Полина Дорожкина. Об этом сообщила главный редактор издания Ольга Гук."Вчера в Польше в ДТП вместе с Никитой и их другом погибли из-за фуры, которая вылетела на встречную полосу", — написала она на своей странице в соцсетях. Коллеги и знакомые девушки выражают соболезнования в соцсетях.

На марше памяти Немцова в Москве Касьянова облили зеленкой

В воскресенье в Москве прошла акция памяти Бориса Немцова. Председателя ПАРНАС Михаила Касьянова в ходе Марша памяти облили зеленкой. В шествии памяти Немцова приняли участие около пяти тысяч человек. Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы.

В Беларуси продолжаются акции против налога на "тунеядство"

В нескольких городах Белоруссии продолжились уличные акции против введенного налога на "тунеядство". В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).

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Военно-морские силы Ирана начали крупномасштабные военные учения "Велаят-95" на севере Индийского океана. Учения стартовали в воскресенье утром. Зона проведения маневров охватывает примерно два миллиона квадратных километров и располагается в районе 10-ой параллели северной широты. Как ранее сообщалось, военно-морские учения "Велаят-95" предполагают проведение тактических маневров, разведывательной операции, запуск ракет и торпед, а также проведение спасательных операций.

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