В Киеве переименовали Музей русского искусства

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Киевский городской совет в четверг переименовал Музей русского искусства в Киевскую картинную галерею, сообщается на сайте столичного горсовета.

"Киевскому национальному музею русского искусства вернут первоначальное название. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение переименовать Киевский национальный музей русского искусства. Поэтому отныне Киевский национальный музей русского искусства будет носить название Национальный музей "Киевская картинная галерея" (официальное сокращенное название — Киевская национальная картинная галерея)", — говорится в сообщении.

По словам председателя постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктории Мухи, "Музей русского искусства, где сейчас экспонируется более 13 тысяч культурных памятников, будет носить свое первое название".

"Его открыли в 1922 году как "Киевскую картинную галерею". И именно такое имя заведения нужно вернуть. Согласно законодательству, вопрос изменения названия относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно, решение о переименовании может быть принято без учета мнения сотрудников заведения. Но комиссия по вопросам культуры обращалась к трудовому коллективу о проведении собрания по этому вопросу ", — сказала она.

По ее словам, собрание состоялось, но конструктивного диалога не получилось, поскольку представители музея не озвучили конкретных предложений.

Ранее сообщалось, что постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики поддержала проект решения о переименовании Киевского муниципального академического театра кукол и мастерской "Театр марионеток.