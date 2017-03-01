наверх
01.03.201720:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Киев

    Власти Киева решили переименовать Театр кукол и Театр марионеток

    (обновлено: )35
    Власти намерены переименовать Киевский муниципальный академический театр кукол в коммунальное учреждение "Театрально-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра".
    Кукольный театр в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики поддержала проект решения о переименовании Киевского муниципального академического театра кукол и мастерской "Театр марионеток", сообщили в пресс-службе Киевсовета.

    Отмечается, что соответствующий проект решения депутаты одобрили на  заседании 1 марта.

    Флаг Украины
    Украинское фото
    Украинизация (деруссификация) шагает по стране: минус музеи, спектакли, театры

    Проектом решения предлагается переименовать Киевский муниципальный академический театр кукол в коммунальное учреждение "Театрально-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра".

    Решение объяснили тем, что киевлян и гости столицы, покупая билеты в кукольный театр, который расположен на левом берегу Днепра,  путались и приходили на спектакль в кукольный театр в центре города.

    Отмечается, что с просьбой о переименовании обратилось руководство театра.

    Также планируется переименовать "Экспериментальную мастерскую "Театр марионеток", в "Театрально-зрелищное заведение культуры "Творческая мастерская "Театр марионеток", избавившись от слова "экспериментальная".

    Как сообщалось ранее, комиссия по наименованиям Киеврады одобрила переименование станции метро "Петровка" в "Почайну".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия