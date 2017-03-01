Власти Киева решили переименовать Театр кукол и Театр марионеток

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики поддержала проект решения о переименовании Киевского муниципального академического театра кукол и мастерской "Театр марионеток", сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Отмечается, что соответствующий проект решения депутаты одобрили на заседании 1 марта.

Проектом решения предлагается переименовать Киевский муниципальный академический театр кукол в коммунальное учреждение "Театрально-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра".

Решение объяснили тем, что киевлян и гости столицы, покупая билеты в кукольный театр, который расположен на левом берегу Днепра, путались и приходили на спектакль в кукольный театр в центре города.

Отмечается, что с просьбой о переименовании обратилось руководство театра.

Также планируется переименовать "Экспериментальную мастерскую "Театр марионеток", в "Театрально-зрелищное заведение культуры "Творческая мастерская "Театр марионеток", избавившись от слова "экспериментальная".

Как сообщалось ранее, комиссия по наименованиям Киеврады одобрила переименование станции метро "Петровка" в "Почайну".