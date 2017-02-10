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    Киев

    В Киевсовете одобрили переименование станции метро "Петровка"

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (645)

    (обновлено: )10304
    Глава комиссии по наименованиям Алексей Резников заявил, что одного решения комиссии Киевсовета недостаточно. По его словам, нужно пройти путь с поддержкой этого первичного решения.
    Станция киевского метрополитена Петровка
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Комиссия по наименованиям Киеврады одобрила переименование станции метро "Петровка" в "Почайну", сообщила на своей странице в Facebook член комиссии Анабелла Морина.

    Киевский национальный музей русского искусства
    Киевский национальный музей русского искусства/Facebook
    Переименование Музея русского искусства: политика диктует искусству

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    "Только что приняли решение о переименовании станции метро Петровка на станцию Почайна! Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании! Следующий этап — 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киеврады. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую историю!! Гип-гип-ура!!! Шикарнейшее начало дня!" — написала Морина.

    Глава комиссии по наименованиям Алексей Резников заявил, что одного решения комиссии Киевсовета недостаточно.

    По его словам, нужно пройти путь с поддержкой этого первичного решения.

    "После общественных слушаний снова на Комиссию и затем в Киевсовет. Такова процедура", — отметил Резников.

    Напомним, в конце декабря прошлого года в Киевском городском совете появилась инициатива по переименованию станции метро "Петровка" в "Почайну".

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