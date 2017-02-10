В Киевсовете одобрили переименование станции метро "Петровка"

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Комиссия по наименованиям Киеврады одобрила переименование станции метро "Петровка" в "Почайну", сообщила на своей странице в Facebook член комиссии Анабелла Морина.

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"Только что приняли решение о переименовании станции метро Петровка на станцию Почайна! Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании! Следующий этап — 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киеврады. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую историю!! Гип-гип-ура!!! Шикарнейшее начало дня!" — написала Морина.

Глава комиссии по наименованиям Алексей Резников заявил, что одного решения комиссии Киевсовета недостаточно.

По его словам, нужно пройти путь с поддержкой этого первичного решения.

"После общественных слушаний снова на Комиссию и затем в Киевсовет. Такова процедура", — отметил Резников.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Киевском городском совете появилась инициатива по переименованию станции метро "Петровка" в "Почайну".