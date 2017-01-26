Украинизация (деруссификация) шагает по стране: минус музеи, спектакли, театры

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Языковая дискуссия в Украине не утихает: законопроект о "госязыке" еще даже не рассматривался в парламенте, но уже успел взбудоражить страну. Напомним, депутаты предлагают ввести вместо закона "Об основах государственной языковой политики" новый закон — "О государственном языке".

Как сказано в пояснительной записке к новому законопроекту, закон "Об основах государственной языковой политики" противоречит Конституции Украины и не обеспечивает на должном уровне защиту украинского языка. В связи с этим депутаты предлагают отменить действующий закон и ввести новый "О государственном языке".

Сам же новый законопроект "О государственном языке" предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной и в общественной жизни, но и в СМИ. Согласно законопроекту, телерадиокомпания обязана осуществлять синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Вот только как это сделать именно на телевидении или на радио, в законопроекте не расписано.

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Кроме этого, в Верховной Раде зарегистрированы еще два законопроекта о языке, которые предусматривают почти полную украинизацию телевизионного и радийного эфира, прессы, книгоиздания, кинематографа и рекламы.

"Русский" – прочь из названия

В целом же происходящее в Украине в гуманитарной сфере уже откровенно называют "украинизацией", вытеснением всего, связанного с понятием русский. Совсем свежий пример: комиссия Киевсовета по вопросам культуры приняла решение переименовать Национальный музей русского искусства в Национальный музей "Киевская галерея". Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщила экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко-Ескина.

"Комиссия решила переименовать музей на "Национальный музей "Киевская Галерея", вернув музею название, предоставленное советской властью после его конфискации", – написала она.

По словам экс-депутата, члены комиссии отклонили предложение внести в новое название музея фамилию Терещенко. Предложение основывалось на том, что данный музей создан на базе национализированных частных собраний, большую часть которых составила коллекция семьи Терещенко.

"Что касается мировой практики присвоения имен основателей музеев / владельцев коллекций — члены комиссии В. Муха, Б. Бенюк и Л. Березницкая считают это неуместным, проголосовав за проект решения без упоминания в названии имени Терещенко в лучших традициях потомков коммунистов", — написала экс-депутат.

Впрочем, ранее Киевский национальный музей русского искусства выступил против предложения горсовета убрать из названия словосочетание "русского искусства".

Добрались до оперы?

Кроме этого, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский написал на своей странице в Facebook, что по указанию начальства из репертуара Национальной Оперы исключена опера Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане".

"Маразм крепчает", – кратко прокомментировал эксперт.

При этом пока в афише значится "Сказка…" 5 марта.

Под постом Погребинского тут же появилось множество комментариев.

"Если это правда. Это деньги: костюмы, декорации, партии, оркестр, зарплата и очень многое. Театр – это очень большие затраты. Это мировая классика. Взять и выбросить. А библиотеки? Я ничего не понимаю", – написала Татьяна Ольшановская.

А политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко иронически провел историческую аналогию с возможным запретом "Сказки…".

"Михаил Борисович! Просто наши власть имущие хорошо знают историю: 1 сентября 1911 года именно во время "Сказки о царе Салтане" в Киевской опере был убит Петр Аркадьевич Столыпин. Так что во избежание повторения эксцесса, так сказать, решили роковую оперу запретить))) в целях безопасности первых лиц государства)", – написал Бондаренко.

Впрочем, пока неясно, действительно ли будет принято подобное решение – вмешаться в репертуар Национальной оперы, но если так – это станет еще одним парадоксальным шагом на пути к максимальному вытеснению из Украины всего русского.