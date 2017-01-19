Прокуратура расследует масштабные хищения средств в столичном театре

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Столичная местная прокуратура №7 открыла уголовное производство по факту хищения бюджетных средств Муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, нарушения трудовых прав его работников и служебного подлога, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Во время досудебного следствия установлено, что с марта 2012 года по ноябрь 2015 главный балетмейстер театра, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, заставляла артистов балета участвовать в нелегальных зарубежных гастролях без заключения соответствующих договоров с театром и самими артистами", — сказано в сообщении.

При этом, как отмечается, под угрозой увольнения и непопадания в составы постановочных групп и исполнителей, артисты были вынуждены оформлять отпуска без сохранения заработной платы. Также безвозмездно во время зарубежных гастролей использовались декорации, костюмы и реквизит, принадлежащие театру и которые являются коммунальной собственностью.

Прокуратура оценивает ущерб, нанесенный должностным лицом артистам и бюджету города Киева в сумму более 1 млн. грн.

По результатам расследования балетмейстеру театра сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) ч. 1 ст. 173 УК Украины (грубое нарушение соглашения о труде) и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог) УК Украины. Согласно постановлению следственного судьи Подольского районного суда г. Киева, подозреваемая отстранена от должности.

Кроме того, в рамках расследования сообщено о подозрении директору и репетитору указанного театра по фактам подделки актов выполнения работ и присвоения средств, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Прокуратура инициировала проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности театра за период пребывания на должностях подозреваемых.

Читайте также — Украина криминальная: гвоздь в крышку гроба нашей безопасности

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту хищения нефти на 7,745 миллиарда гривен, поставленной нефтедобывающей компанией "Укрнафта" в течение марта-октября 2015 года.